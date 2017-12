Uljepšajte blagdane - udomite njušku!

Blagdani su dio godine kada želimo biti obitelj više od svega. Iako znamo da je tako čitavu godinu, nekako kroz mjesec prosinac nam to postaje jasnije i pokušavamo zaboraviti sve nesuglasice koje imamo.

Nažalost u našoj zemlji je i dalje previše pasa koji su napušteni i sada pod skrbi raznih udruga i azila čekaju svoj sretan trenutak, svoju sretnu zvijezdu i topli dom. Kako bi vam približili što psi osjećaju i žele dečki iz MR produkcija i vokal benda Kawasaki 3P, Tomislav Vukelić već neko vrijeme rade kampanju Zagrebačke njuške s Udrugom za dobrobit i zaštitu životinja Indigo.

Cilj je naravno udomljavanje pasa aktivnim i odgovornim osobama. Psi koji su se slikali su bili zlostavljani, zanemareni i napušteni. Svi do jednoga su fotkanje "odradili" kao da im je to sasvim normalna aktivnost u životu, a sa Tomfom i dečkima iz MR produkcija su se skompali i mazili dajući im vrlo jasno do znanja koliko se brzo mogu prilagoditi na nove situacije i koliko su zapravo željni ljubavi i topline.

Ovi psi su još jedan dokaz koliko zapravo te životinje vjeruju nama ljudima, čak i nakon što su zlostavljani i ostavljeni. Učinite dobro djelo, udomite neku od ovih super pasa.

Na slikama su Casper, labrador od nepunih 5 godina, pronađen sam i gladan na ulici, znatiželjan i još uvijek vrlo zaigran. Draga i mazna Sivka, kujica u tipu terijera bull koju je vlasnik držao u nehumanim uvjetima te divan Cherokee, njemački ovčar čiju su bolest vlasnici zanemarili i njega zapustili.

Udruga Indigo se skrbi za više od 90 pasa iako nemaju svoje sklonište. Većina pasa se nalazi na privremenom smještaju kod teta i stričeka čuvalica, dio pasa je na plaćenom smještaju, a dio pasa na njihovom privremenom terenu.

Sve informacije o psima možete saznati na FB stranici Udruge Indigo, a ako ne možete udomiti, uvijek možete podijeliti ovaj tekst i možda baš vaše dijeljenje usreći neku njušku zauvijek.