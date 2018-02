Ultra organizira ekskluzivni Beach party na Hvaru

U sklopu Ultra Europe Festivala 10. srpnja ove godine održat će se ekskluzivni ULTRA Beach party u Amfora Grand Beach Resortu na Hvaru, a očekuje se 5000 gledatelja koje će zabavljati nizozemske legende Fedde Le Grand, Nicky Romero i Oliver Heldens, britanska zvijezda Jonas Blue i DJ San Holo, priopćili su u četvrtak organizatori Ultre.

Jedno od najzvučnijih imena pop i elektroničke glazbene scene, poznati nizozemski DJ i glazbeni producent Fedde Le Grand vlasnik je brojnih albuma i remikseva, a surađivao je sa svjetskim zvijezdama kao što su Coldplay, Michael Jackson, Shakira, Rihanna, Mariah Carey i Martin Solveig.

Nicky Romero poznat je po hitu "Touluse" i pjesmi koja se popela na vrh britanske ljestvice "I Could Be The One" s Aviciijem. Trenutno je, po ocjeni DJ Magazinea, među 50 vodećih DJ-eva svijeta, a surađivao je s poznatim glazbenicima kao što su Tiësto, Sander van Doorn, David Guetta, Calvin Harris, Armand Van Helden, Avicii i Hardwell.

Oliver Heldens je u vrlo kratko vrijeme postao jedan od najtraženijih DJ-a današnjice, a "What The Funk", "I Don't Wanna Go Home", "Gecko", "Bunnydance i The Right Song samo su neki od hitova kojima će rasplesati posjetitelje ekskluzivnog partyja.

Ultra festivalu ovog će se ljeta pridružiti i londonski glazbenik Jonas Blue koji je debitantski singl "Fast Car" prodao u više od šest milijuna primjeraka diljem svijeta. Njegov veliki hit "Mamma" nominiran je za nagradu Britt Awards 2018 u kategoriji za single i video godine, a osvojio je i nominaciju za nagradu World Dance Music Radio Awards u kategoriji Best Global Track.

Sander van Dijck krije se iza imena San Holo, još jednog debitanta koji je svjetsku pozornost privukao remiksom hita Dr. Drea "The Next Episode", koji trenutno broji više od 160 milijuna pregleda na kanalu YouTube.

"Sretni smo što su Grad Hvar, Hrvatska turistička zajednica i tvrtka Sunčani Hvar od prvog dana prepoznali potencijal festivala koji se pozicionirao kao lider destinacijskog i glazbenog turizma. Vjerujemo da ćemo dosadašnje brojke koje govore o 120 milijuna kuna izravne financijske koristi te više od 200 milijuna kuna vrijednosti promocije Hvara putem društvenih i video kanala te PR-a znatno premašiti već u idućem izdanju", rekao je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live, domaćeg organizatora festivala Ultra Europe.

Kako bi u potpunosti doživjeli ambijent i ljepote otoka Hvara, posjetitelje očekuje odlazak na Paklene otoke, gdje ih u klubu Carpe Diem Beach čeka vrlo traženi svjetski glazbeni program Resistance.

Ulaznice za ekskluzivni party ULTRA Beach koji započinje u 13, a završava u 22 sata već su u prodaji po cijeni od 99 eura na internetskoj stranici www.ultraeurope.com, a na istoj se adresi mogu kupiti i VIP ulaznice po cijeni od 149 eura koje osiguravaju i ulaz na after party u klubu Carpe Diem Beach.