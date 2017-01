Umirovljeni svećenici za ukidanje celibata

U otvorenom pismu grupa od 11 visoko rangiranih svećenika zaređenih 1967. godine u Koelnu, kako piše Deutsche Welle, izjavila je kako bi svaki svećenik trebao moći birati hoće li se zavjetovati na celibat ili ne.

Među njima je Franz Decker, umirovljeni svećenik koji je desetljećima vodio katoličku udrugu u Kölnu.

"Držimo da je neprihvatljivo zahtijevati celibat od svakog muškarca koji postaje svećenik. Svaki katolik treba imati mogućnost izbora želi li celibat ili ne, neovisno o tome želi li raditi kao svećenik ili ne, isto kao što je slučaj u Protestantskoj crkvi, Ortodoksnoj crkvi, kao što je slučaj u svakoj drugoj crkvi osim Katoličke", rekao je Decker za DW.

"Ono što nas pokreće je iskustvo usamljenosti: Kao stariji ljudi koji su neoženjeni, jer naš ured zahtijeva to od nas, mi to osjećamo živo nakon 50 godina na poslu ... Pristali smo na celibat zbog naših radnih mjesta, ali nismo to izabrali", iskreni su svećenici.