Umjesto NLV-a, Nellcote nastupa uz Seine 5. travnja

Prvog četvrtka u travnju čeka vas pop-folk-punk koncert dva odlična domaća benda - varaždinsko-zagrebačko-beogradski Seine i zagrebački Nellcote - tih i intiman bend za slušanje kod kuće, a glasan, mračan i privlačan za slušanje na koncertima.



SEINE

Nastao u srednjoškolskim danima kao kantautorski odraz Ivana Ščapeca. Vodeći se svojom unutarnjom nježno-agresivnom senzibilnošću, na gimnazijskim kantautorskim večerima polako stiče slavu kao duhovni srodnik američkog freak-folk pokreta, premda u to vrijeme nije ni znao što je to. Nakon nekoliko demo snimaka, romantičnom jedincu pridružuje se Tena Rak koja na sebe preuzima pjevanje bek-vokala, sviranje harmonike i udaraljki.

Tako negdje 2009. godine Seine zapravo počinje djelovati u današnjoj formaciji. Početkom godine 2011. izbacuju svoj prvi album naziva „2007-2009", kao presjek radova u tih nekoliko godina. Od tada su odradili nekolicinu koncerata u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji, a 2013. Seinov ''Valcer za kraj'' pojavljuje na prvoj kompilaciji regionalog ''Bistoa na rubu šume''.

U veljači 2014. izlazi njihovo drugo EP izdanje, a u prosincu iste godine i treće izdanje, nezaboravni live koncert iz beogradskog Rexa.

Polovicom 2015. Tena Rak napušta grupu i Seine se opet vraća originalnoj mono-postavi. Za jesen i zimu 2015. najavljeno je novo izdanje mračnijih nota.

Nakon povratka solo karijeri, Seine danas, uz Ivana Ščapeca čine Dimitrij Mekotanović i Lepi Bole. Svoju glazbu opisuje kao ekspresivni romantični punk-folk.

ČLANOVI:

Ivan Ščapec

Dimitrij Mekotanović

Lepi Bole

FB: https://www.facebook.com/SeineVz/

BC: http://seine.bandcamp.com/



NELLCOTE

Zagrebački Nellcote djeluje od 2010. kada su Vinko i Lovro prvi puta zajedno zasvirali i u zajedničkom jammanju pronašli zvuk kroz koji najbolje mogu predstaviti svoje svjetove. Nakon godina sobnih jam sessiona koji su se ubrzo pretvorili u koncertne nastupe na kojima su im se pridruživali brojni prijatelji glazbenici, Nellcote je početkom 2017. konačno upotpunio bendovsku postavu koju, uz Vinka Ergotića na vokalu i gitari te Lovru Boljata na gitari, melodici i klavijaturama, čine Lana Filipin na basu i Damir Trputec za bubnjevima.

Sve dosad objavljene pjesme Nellcotea nastajale su u intimi sobe i s potpisom Vinka Ergotića tako da se može reći da Nellcote, kada ih slušate na snimkama, donosi samotnu i ogoljenu, a ponekad gotovo i bolnu atmosferu prožetu najrazličitijim emocijama koja pak u nastupima uživo dobiva na žestini i svaku od emocija još dodatno potencira. Tih i intiman bend za slušanje kod kuće; glasan, mračan i privlačan za slušanje na koncertima.

„Nellcote na svom prvom službenom izdanju zvuči izuzetno uvjerljivo, nudeći pet novih pjesama koje svojom kvalitetom mogu konkurirati onima na globalnoj sceni pa neće biti čudno nađu li se jednog dana na prestižnim svjetskim top ljestvicama."

(Dubravko Jagatić, Nacional)

U prvoj fazi stvaralaštva (2012.) Nellcote se predstavio pjesmama „Autumn Blues", „Hope for the Spring" i „Just a Beautiful Doll", drugu fazu (2014.) čine „She Said" i „Hold On" koje se godinama na koncertima pokazuju kao uspješnice, dok u trećoj fazi (2017.) bend konačno objavljuje svoj EP prvijenac s pet novih pjesama. Nakon uspješnih singlova „If Only They Could" i „So Long, My Friend", EP prolazi vrlo zapaženo kod publike, ali i kritike.

Nellcote početkom 2018. otvara četvrtu fazu, ulazi u studio i počinje sa snimanjem svog prvog dugosvirajućeg albuma na kojemu će se, za razliku od dosadašnjih izdanja, naći pjesme u punom bendovskom aranžmanu. Tijekom proljeća mali uvid u to što kuhaju prikazat će kroz singl i videospot „Future's Gone".

ČLANOVI:

Lovro Boljat

Vinko Ergotić

Lana Filipin

Damir Trputec

FB: https://www.facebook.com/Nellcoteband/

BC: https://nellcoteband.bandcamp.com/