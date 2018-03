Unuci produžuju život, ali samo pod jednim uvjetom

Unuci obično naprave pravo malo čudo svojim djedovima i bakama - na čuđenje roditelja, kojima ništa nije bilo dozvoljeno, unuci im mogu skakati po glavi do prekosutra, a bake i djedovi veselo se smiju.

Naravno, uz to idu i hrpe slatkiša i poklona, često i preko mogućnosti djedova i baka, ali vrlo često i sveprisutni i popularni baka-servis, čuvanje klinaca kad roditelji rade. Sve to zajedno predstavlja jedan prilično eksplozivan paket, tvrde stručnjaci.

Naime, nedavno istraživanje njemačkih znanstvenika pokazalo je da su starije osobe koje provode puno vremena sa svojim unucima boljeg su zdravlja i dulje žive.

Psiholog Ralph Hertwig i njegovi kolege s berlinskog Instituta Max Planck proučili su podatke iz Ankete o starenju u sklopu koje je u razdoblju od 1990. do 1993. godine ispitano više od 500 osoba starijih od 70 godina, a podaci su praćeni do 2009.

Ustanovili su da je polovina djedova i baka koji su povremeno brinuli o unucima bilo živo i 10 godina nakon prvog razgovora, a oni koji to nisu upražnjavali, kao i oni koji nisu imali unučadi umrli su u predstojećih pet godina.



No pogrešno je zaključiti da ćete, što se više angažirate na čuvanju unuka dulje živjeti, upozorio je Hertwig. Rezultati ranijih studija pokazali su da su djedovi i bake zaduženi za cjelodnevno čuvanje unuka bili pod velikim stresom i iscrpljeni.

Potrebno je pronaći zlatnu sredinu, kaže Hertwig, dodajući da bi trebalo slušati unutarnji glas. Očekivanje bilo čega zauzvrat moglo bi vrlo brzo rezultirati frustracijom ako ne uslijedi neka vrsta zahvale.



Erhard Hackler, direktor njemačke Nacionalne udruge starijih osoba (DSL), i sam djed, kaže da ga povremena briga o unucima održava mentalno i fizički zdravijim.

Jednostavno sudjelujte u svemu, bez obzira na to je li riječ o društvenoj igri ili odlasku na bazen. Jer, bez unuka to vjerojatno ne biste činili, kaže.

Istodobno ističe kako nema ničega neobičnog u tomu što nitko od djedova i baka ne želi biti "baby sitter" 24 sata te da to treba jasno istaknuti na samom početku. Svojoj djeci možete reći: Volimo unuke, no podizali smo vas i sad nam treba malo slobodnog vremena za nas same, predlaže Hackler.



Vitalnim možete ostati i nemate li unuka - treba biti angažiran u raznim društvenim događanjima.

Za dobar, kvalitetan život najvažnije je osjećati se potrebnim, kaže Christoph Englert, znanstvenik s Leibniz instituta za starenje u njemačkoj Jeni. U procesu starenja važno je osjećati se cijenjenim i potrebnim te imati osjećaj vrijednosti bez obzira na to ispunjava li vas čuvanje unuka ili neki drugi angažman, zaključuje Englert.