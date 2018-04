Upoznajte Xiaomi Black Shark

Nakon što je Xiaomi postao djelomični vlasnik Tianjin Jinxing Investment Co., Ltd., tvrtke specijalizirane za OCR rešenja, nastala je nova marka pametnih telefona Black Shark - namijenjena zaljubljenicima u igranje igara. Prodaja u Kini kreće od 20. travnja 2018. godine.

Xiaomi Black Shark nije hibridni gadget ili ručna konzola. Izgledom je tradicionalni pametan telefon u kućištu dimenzija 161,6 × 75,4 × 9,25 mm i mase 190 grama. Ima jedinstven izgled stražnje strane kako bi se olakšalo korištenje s obje ruke u vodoravnom položaju.

Na vršnom dijelu "X" dizajna smještene su antene kako bi se spriječio takozvani "hvat smrti" (blokiranje prijema signala prstima) za vrijeme igranja. U sredini je logotip s LED svijetlom. Svijetli pri primanju poruke ili poziva, te daje posebne svjetlosne efekte za vrijeme igranja.

Prednja strana je više konvencionalnog izgleda. Dominira 5,99 inčni IPS zaslonom s rezolucijom od 2.260 x 1.080 piksela, 18: 9 prikaza, HDR tehnologijom i pokrivenosti 97 posto DCI-P3 spektra. Može se pohvaliti svjetlinom od 550 cd/m². Učestalost osvježenja zaslona nije na izvrsnih 120 Hz kako objavljuju neke web stranice, već standardnih 60 Hz.

Ispod zaslona je Home tipka s ugrađenim čitačem otisaka prstiju i pozadinski osvijetljenim kapacitivnim tipkama za navigaciju.

Postoji zasebna tipka na lijevoj strani kućišta za uključiti Shark mod ili način rada u kome se memorija potpuno "isprazni" i koristiti isključivo za igre. Također u ovom načinu rada navigacijske tipke i tipka Home su onemogućene, čime se rješava problem nehotičnog dodirivanja za vrijeme igranja.

Osnovne hardverske specifikacije

Budući da se radi o pametnom telefonu namijenjenom igranju igara, konfiguracija je vrhunska. Pogoni ga Snapdragon 845 SoC s Adreno 630 grafičkim procesorom, 6/ 8 GB LPDDR4X radne memorije i 64 / 128 UFS 2.1 interne, ali se ne možete proširiti microSD karticama. Problema disipacije topline riješen je sustavom hlađenja koji smanjuje temperaturu u unutrašnjosti kućišta do 8 stupnjeva. Sastoji se od velikog hladila s disperzijom od 60 cm² i posebne rashladne tekućine.

Drugim riječima, ovaj pametan telefon neće imati potrebu smanjiti frekvenciju procesora za vrijeme dugotrajnog igranja, jer se na taj način temperatura održava u razumnom rasponu. Svakako treba spomenuti koprocesor Pixelworks za obradu slika, koji će se koristiti, među ostalima MEMC rješenjem za pružanje optimizacije okvira interpolacijom i oštriji prikaz slike pri igranju.

Audio

Na žalost, Black Shark nije opremljen pravim stereo zvučnicima. Umjesto toga, koristi se kombinacija zvučnika za razgovore i glavnog zvučnika uz podršku BISO tehnologije s dvostrukim pojačalom (Smart PA). Ova praksa nije neuobičajena, i vidjeli smo rješenje na drugim markama pametnih telefona. Također nema analognog 3,5 mm audio ulaza, ali u paketu dolazi dodatak za USB priključak tipa C (verzija 2.0).

Povezivanje

Na popisu za povezivanje nalaze se LTE; Wi-Fi 802,11 a, b, g, n, ac, dvojni raspon; Bluetooth 5,0, A2DP, aptX, LE; GPS/ GLONASS / BDS;

Baterija

Baterija ima razumljiv kapacitet od 4000 mAh i može se brzo napuniti pomoću Qualcomm Quick Cararge 3.0 standarda (18W 9V / 2A ). U smislu punjenja, od 0 do 49 % potrebno je pola sata, do 87% sat vremena, a do potpune napunjenosti 1 sat i 40 minuta.

Gamepad- dodatni pribor

Xiaomi nudi Gamepad, kontroler po uzoru na Nintendo Switch koji pretvara smartfon u neku vrstu prijenosne konzole sa sustavom Android. Modul nosi naziv H66 i povezuje se s Xiaomi Black Shark putem Bluetooth veze, a umeće se na bočnu stranu pametnog telefona. Gamepad je mase 40 grama. Ima vlastitu 150 mAh bateriju, joystick i okidač.

Kamere

Black Shark je opremljen dvostrukom glavnom kamerom koja se sastoji od 12 MP senzora (1,25 mikrona) s optikom otvora f / 1,75 i dodatnog od 20 MP (piksela 1 mikron) otvora f / 1,75. Ovaj modul koristi se za fokusiranje sustavom detekcije faze i 2x zumiranje bez pada kvalitete. Prednja kamera ima 20 MP veličine piksela 1,0 μm i optiku f / 2.2.

Softver

Black Shark operativni sustav temelji se na Android Oreo s JOY korisničkim sučeljem prilagođenim za "igre" iako se karakteristike MIUI i dalje nalaze u mnogim detaljima.

Cijena i dostupnost

Xiaomi Black Shark će biti dostupan u crnoj (Polar Night) i sivoj verziji (Sky Gray) kućišta po cijeni 477 USD za 6 GB RAM i 64 GB interne memorije ili 8 GB RAM-a i 128 GB memorije 557 USD. Naravno, ove cijene odnose se na Kinu. Prvih 50.000 korisnika koji se predbilježe za kupnju, dobivaju na poklon H66 gamepad. Svi ostali za njega će trebati platiti još 28 dolara. Ali može se koristiti s drugim pametnim telefonima koji podržavaju Bluetooth 4.0 i temelje se na Android 4.4 KitKat i više.