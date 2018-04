Uran smrdi po pokvarenim jajima

Uran, jedan od plinovitih planeta zapravo skriva tajnu, objavila je u utorak američka svemirska agencija NASA, pojašnjavajući da zaudara poput pokvarenih jaja.

Znanstvenici su se dugo pitali kojeg su sastava oblaci planeta koji je udaljen oko 2,9 milijarda kilometara od Sunca. I nakon desetljeća promatranja i misije NASA-ina Voyagera 2, Uran je zadržao jednu ključnu tajnu - sastav svojih oblaka, navela je NASA u priopćenju.

Znanstvenici su sada potvrdili da je jedan od ključnih sastojaka oblaka sumporovodik, smrdljivi plin kojega većina ljudi izbjegava, piše NASA.

Globalni tim znanstvenika došao je do toga zaključka uz pomoć spektrometra kojim je analizirao infracrveno svjetlo Urana koje je 'uhvatio' teleskop na planini Mauna Kea na Havajima. Znanstvenici su do tada vjerovali da se radi o sumporovodiku no nisu bili sigurni.

NASA poručuje kako se ljudi ne moraju brinuti oko mirisa sumporovodika s toga planeta jer bi ih prije mirisa u atmosferi u kojoj je temepratura minus 200 stupnjeva Celzija dokrajčili prvo gušenje i hladnoća.

Otkriće sumporovodika u oblacima Urana a možda i Neptuna suprotno je otkrićima s divovskih plinovitih planeta Jupitera i Saturna koji su bliži Suncu i iznad čijih je oblaka otkriven amonijak ali ne i sumporovodik. Ta razlika postavlja pitanja oko forimranja i povijesti planeta, dodaje NASA.