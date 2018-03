Uskoro počinje 12. Festival tolerancije - JFF Zagreb

Efraim Zuroff, poznat i kao Posljednji lovac na naciste i Firas Fayyad, redatelj najboljeg dokumentarnog filma Sundance Film Festivala 2017. i prvog sirijskog filma nominiranog za nagradu Oscar, Last Men in Allepo, samo su neki od intrigantnih gostiju ovogodišnjeg Festivala tolerancije koji će se održati u Zagrebu od 8. do 14. travnja u kinima Europa i Tuškanac.

Više od 60 filmova osobno su odabrali naš jedini dvostruki oskarovac Branko Lustig i direktorica Festivala tolerancije Nataša Popović. Njih dvoje svake godine imaju težak zadatak - od prijavljenih i direktno pozvanih filmova pristiglih u ured Festivala, odabrati najbolje koji imaju cilj očuvati sjećanje na žrtve holokausta te promicati ljudska prava i slobode, toleranciju i prihvaćanje različitosti.

Zagreb će posjetiti i dvije poznate međunarodne umjetnice. Brazilska umjetnica Angelica Dass predstavit će se zanimljivom izložbom Humanae, koja će od 5. do 18. travnja biti postavljena na zagrebačkim ulicama, kao i već svjetski poznatim predavanjem o istoimenom projektu. Riječ je o zbirci portretnih fotografija koje otkrivaju istinsku ljepotu ljudske različitosti. Mlada španjolska umjetnica Silvia Grav, predstavit će projekt O holokaustu, zbirku crno-bijelih fotografija koje će od 10. do 20. travnja biti izložene u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Dr. Cathy Gelbin sa Sveučilišta u Manchesteru, na već tradicionalnom Edukacijskom jutru namijenjenom srednjoškolcima i studentima, održat će zanimljivo predavanje o holokaustu u filmskoj industriji, a na ovogodišnjem Festivalu predstavit

Ovogodišnji festival donosi i novo vizualno kreativno rješenje, a potpisuje ga dizajnerica Iva Babaja.

"Ideja tolerancije je ona poštivanja različitosti i pluralizma mišljenja, od vjerskih uvjerenja preko roda, rase, uvjerenja itd. Sve velike ideje ili pokreti čovječanstva stvoreni su upravo na mjestima gdje je vladala tolerancija različitosti, od antičke Aleksandrije, renesansne Firenze, Beča na prelasku pretprošlog stoljeća do današnjeg, recimo, New Yorka. Ideja je bila spajanjem različitih simbola stvoriti sinergiju, ali onu koja je stalno živa, koja pulsira i zato je identitet dinamički, a ne statični, što znači da ima bezbroj kombinacija koje se daju izvesti iz osnovnih elemenata", rekla je Iva Babaja.

Festival su do sada podržala zvučna imena istaknutih filmskih stvaratelja poput Stevena Spielberga, Stefana Ruzowitzkog, Stellana Skarsgårda, Liama Neesona, Ralph Fiennesa, Rade Šerbedžije, Volkera Schlöndorffa i Istvana Szabe...

Programe Festivala do sada je posjetilo više od 130 tisuća ljudi, dok je na Edukacijskim jutrima dosad sudjelovalo više od 22 tisuće mladih.