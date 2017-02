Uspješan prvi dan Whisky sajma ZG017

Više od 1000 posjetitelja prvi dan trećeg izdanja Whisky sajma u zagrebačkom Plaza Event Centru (ex. Hypo Event Centar) imalo je priliku isprobati rekordan broj whiskyja. Na sajmu ove godine gostuje i gin pa se u Gin corneru moglo pronaći vrhunske ginove, a za one koji žele naučiti više o whiskyju u programu su bile 2 atraktivne radionice.

Danas je posljednji dan sajma koji svoja vrata otvara u 15:00 i traje sve do 23:00, a ulaznice po cijeni od 70 kuna mogu se kupiti na ulazu. Uz ulaznicu svaki posjetitelj dobiva i Glencairn whisky čašu da bi užitak u whiskyju bio potpun.

Uz zvukove gajdi i u atmosferi saloona najveći broj izlagača do sada (Acrobat, Badel 1862, Coca-Cola Hellenic Adria, Fine stvari, G3 Spirits, Miva, PPD Croatia, Pernod Ricard i Stock) predstavio je svoju bogatu ponudu po posebnim sajamskim cijenama. Među izloženim whiskyjima našao se i jedan od pet najskupljih whiskyja na svijetu - godišnje se proizvede samo 50 boca Glenfiddicha 50, a prva i do sada jedina boca u regiji u vlasništvu šibenskog D-Resorta i vrijednosti veće od 230.000 kuna može se vidjeti u izložbenom prostoru ekskluzivnog uvoznika G3 Spirits. Bogat izbor whiskyja uključuje škotske, irske, američke, kanadske, japanske i mnoge druge whiskyje, pa čak i svjetski cijenjen tajvanski whisky Kavalan Solist Sherry Cask koji su mogli isprobati sudionici VIP Experiencea. U Gin corneru posjetitelje čeka prvi domaći craft gin Fyling Cat Destilerije Brigljević, a sajam je idealna prilika da probaju gin koji je u prvoj seriji proizveden u samo 150 boca.

Danas je u programu sajma u popodnevnim satima čak 8 vrhunskih radionica i masterclass radionicama na kojima će sudionici moći, između ostalog, bolje upoznati škotske whiskyje, bourbone i napraviti vlastiti Big Peat, a za pojedine je na raspolaganju još mali broj ulaznica koje se mogu nabaviti na blagajni sajma. Zainteresirani za dublji uvid u svijet whiskyja mogu odabrati VIP Experience koje tijekom sat i pol trajanja uključuje kušanje 4 vrhunska whiskyja (Kavalan Solist Sherry Cask, Jack Daniel's No. 27 Gold, Glenfiddich 21 i Nikka From The Barrel) u kombinaciji s 4 odgovarajuća zalogaja uz stručno vodstvo whisky stručnjaka. Ostalo je još nekoliko mjesta za termin od 18:00 do 19:30, a VIP Experience ulaznice mogu se kupiti na blagajni.