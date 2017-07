Važne godine u životu muškarca

Muškarci tvrde da im nije lako u životu, dok se žene s tom tvrdnjom ne bi složile, no kad pogledamo kako su raspoređeni najvažniji događaji u životu muškarca, prilično je jasno da cijelo vrijeme kaskaju za ženama.

Primjerice, do prvog seksa stignu s 15 godina, cijelu godinu prije žena, no gotovo trećina uspije to obaviti i godinu dana prije.

Ipak, do prvog pravog posla se načekaju do 21. godine, a tada tek počinje - u životu prosječno mijenjaju šest poslova, provedu trećinu godine na bolovanju i dogodi im se najmanje jedna afera na poslu.

Nakon toga, čudna istina - vozački ispit muškarci prosječno polažu prilično kasno, s 23 godine, a niti polovina to ne uspije obaviti iz prve. Šest godina nakon toga, s 29, muškarci najviše uživaju u seksu, tri godine prije žena, no s te 32 prosječno se žene, godinu dana kasnije dobiju prvo dijete, a o izgledu počnu brinuti s 35.

Muškarci su najsretniji u životu u 37. godini, tri godine nakon žena, jer u tim godinama prosječno imaju svoj dom i obitelj, potvrdilo je više istraživanja, a uz to kroz godine im se događa stvarno svašta.

Glavni je problem muškaraca gubitak kose, a oni kojima ostane na glavi najnezadovoljniji su s njom u 39. godini. Kriza srednjih godina obično počinje s 41 godinom, kad počinju misliti da su nevidljivi, pa počnu raditi gluposti.

Nevjerojatno, ali istinito - tek dvije godine kasnije mogu se pohvaliti da ih žene počinju smatrati ozbiljnim, no jednako tako u 43. godini se prosječno - rastaju.

S 49 godina najčešće se upuštaju u preljub, a godinu dana kasnije su na poslovnom vrhuncu i zarađuju najviše u životu. No, tri godine kasnije žene više ne misle da su seksi, što ih toliko pogodi da u seksu ponovno počinju uživati tek sa - 70 godina.

I eto, pa vi recite da je lako biti muškarac?!