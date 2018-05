Veća visinska razlika, veća i ljubav

Visoki muškarci imaju onaj neki opušteni stav, možda zato što gledaju svijet s visine, dok žene obično zamišljamo kao niže... no koliko niske trebaju biti?

Koliko vam je bitna, gospodo visina vaše, sadašnje, buduće partnerice u životu? Da li ta predispozicija uopće igra ulogu u vašem životu? Da li vam je potrebna razlika u visini da bi se pobudio prvo interes, pa određena simpatija i na kraju ljubav? Naravno, koliko je i vama drage dame, bitna njegova visina?

Dok je nekim ljudima to jedan od odlučujućih faktora, drugima to ne igra nikakvu bitnu ulogu. No, studije kaže da su u prosjeku visoki muškarci i niske žene sretniji, drugim riječima visoki muškarci imaju sretnije žene.

Prema jednoj takvoj studiji, koja je anketirala oko 8 000 osoba, brakovi u kojima su visoki muškarac i niska žena su bolji, sretniji, potpuniji i ukupno njih dvoje snažniji kao par, a za razliku od ostalih. Žene u tom braku su dakako sretnije. No, imajmo na umu da je to ipak samo još jedna studija, a ne pravilo.

Više pročitajte na portalu Gentleman.hr