Većina mladih Europljana više nije religiozna

Opširna studija provedena na velikom broju mladih u nekoliko europskih država, pokazala je da se većina njih ne smatra pripadnicima nijedne religije.

Istraživanje je provedno na sveučilištu u Londonu, gdje su proučavane religijske navike osoba između 16 do 29 godina iz 21 europske države.

Pokazalo se da se oko 70% mladih Britanaca ne povezuje ni s kojom religijom, a njih 59% na religijske ceremonije poput mise odlazi samo tijekom posebnih prilika, poput vjenčanja.

Država s navećim postotkom nereligioznih mladih je Češka, s njih čak 91%. Istraživanje je temeljeno na podacima prikupljenima 2014. i 2016.

Od drugih država, one s postotkom od 70% i više nereligioznih mladih su Nizozemska, Švedska, Estonija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Na drugom kraju spektra je Poljska, gdje se 83% mladih definira kao religiozne osobe.

Stephen Bullivant, profesor teologije i religijske sociologije na sveučilištu St. Mary objašnjava da mladima danas fali "ozbiljne povezanosti" s religijom.

Bullivant tvrdi da nakon krštenja malo ljudi u obiteljskoj okolini ima prilike susretati se s obiteljskim vjerskim obredima poput molitve ili proučavanja svetih spisa. Njihovi bake i djedovi ili roditelji možda su bili odgajani u tom duhu, no danas su prilike drugačije.

Dodaje također da će se u narednih 10 do 20 godina smanjivati broj religioznih mladih, no to će velikim postotkom biti i zbog migracija. Očekuje da će broj ljudi koji će aktivno prakticirati vjeru u bližoj budućnosti sve više padati, no oni koji će ostati vjerni svojim religijskim učenjima, činit će to predanije nego do sada. Ipak, ako se nastav tim tempom, Bullivant strahuje da će kršćanstvo na kraju izumrijeti.

Postotak mladih u europskim državama koji zaniječu pripadnost religiji:

Češka 91%

Estonija 80%

Švedska 75%

Nizozemska 72%

Ujedinjeno Kraljevstvo 70%

Mađarska 67%

Belgija 65%

Francuska 64%

Danska 60%

Finska 60%

Norveška 58%

Španjolska 55%

Rusija 49%

Švicarska 46%

Njemačka 45%

Portugal 42%

Irska 39%

Slovenija 38%

Austrija 37%

Latvija 25%

Poljska 17%