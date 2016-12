Veliki godišnji horoskop za 2017. godinu

Godišnji horoskop za 2017. kaže da će godina započeti snažnim utjecajem Sunca, Merkura i Plutona iz Jarca koji će svojom zajedničkom energijom potpuno promijeniti način na koji razmišljamo o nekim globalnim problemima i događanjima, potpomognuti združenim djelovanjem Marsa i Neptuna iz Riba - čudnovata kombinacija sanjarskog pogleda na svijet dopunjenog mističnom agresijom.

To može značiti samo jedno - nećemo se previše ljubiti međusobno, tenzije koje su u porastu tijekom cijele 2016. godine mogle bi eskalirati na način koji nam se neće svidjeti, no zaboravljamo jednu stvar - sve one koji odlučuju izabrali smo mi sami, pa zaključite sami tko je kriv ...

Ipak, stvari će se brzo mijenjati, toliko da ponekad ni sami nećemo moći prepoznati svijet u kojem smo se probudili, pa će tako 2017. godina u nekim budućim povijesnim knjigama ipak ostati zapisana kao godina ljubavi, slaže se većina astrologa koje smo konzultirali pri izradi ovoga horoskopa.

Glavna karakteristika godine bit će iskrenost, ona brutalna i otvorena koja će srušiti većinu iluzija u kojima živimo, kršeći pritom zastarjele dogme u prah i uvodeći neke nove standarde nametnute od strane ljudi. Izgleda da je svima dosta napetosti, svađa i prepucavanja - jasno je da ne možemo živjeti u idiličnom miru, no ovakva krvava stvarnost jednostavno više nije podnošljiva.

Velike će probleme stvarati Merkur tijekom godine jer će tri puta ući u retrogradno kretanje što djeluje pogubno na komunikaciju, a iskrenost je upravo ono što nam najviše treba - stoga, kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu dvaput mjerite, a jednom sijecite, kako su govorili naši stari, i nemojte dozvoliti da vam riječi ispadaju iz usta, već ih izgovarajte odmjereno i promišljeno, to je jedini način da se ne dovedete u probleme.

Potpuna pomrčina Sunca 21. kolovoza napravit će malu pomutnju u planovima koje svi rade za neki kratki ili srednji rok, jer takva snaga može izazvati posljedice kakve ne očekujemo ako nismo spremni - znajte, pravo vrijeme za pokretanje vlastitog posla upravo je pomrčina Sunca, pa vrijedi zajašiti na valovima energije koja donosi uspjeh.

Jupiter će prijeći u znak Škorpiona i na taj način dodatno osnažiti nove početke i mističnu energiju ovoga znaka koji može okrenuti nebo i zemlju po potrebi, dok će Strijelci gotovo sve do kraja godine učiti svoje životne lekcije od Saturna - sve do 19. prosinca kad ovaj teški planet prelazi u znak Jarca.

Sve u svemu, godina promjena (ma koliko to puta rekli za svaku) koja će svojim događanjima zasigurno ostati zabilježena u svjetskoj povijesti kao vrlo važna. Pokušajte iskoristiti najbolje od nje, a u tome vam mogu pomoći detaljni horoskopi za svaki znak:

Evo godišnjeg horoskopa za 2017. za svaki pojedinačni znak horoskopa:

