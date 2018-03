Vikend sv. Patricka u Medvedgradu

"Kod nas se ne radi o bučnom tulumu kako biste možda pretpostavili, nego o proslavi na onaj način kako se to čini u samoj Irskoj. Već osam godina poštujemo sam praznik zaobilazeći priliku da iskoristimo subotu. Slavili smo sv.Patrika, ne mareći o kojem je dijelu tjedna riječ, a ovaj puta priredili smo nešto posebno".

Tako je bilo dosadašnjih godina za Dan sv.Patrika, a ove godine zaista je posebno, jer Patrikovo ne slavimo samo jedan dan, već čitavog vikenda od petka do nedjelje uz kulturno/umjetnički/gastro program pod nazivom: 'IN HEAVEN THERE'S NO BEER, THAT'S WHY WE DRINK OURS HERE!

PETAK, 16.3.

Proslavu otvaramo uz koncert sedmeročlanog benda iz Čakovca - Captain's Daughter & The Sailors, uz podršku Skelly Dancer, škole tradicionalnih irskih plesova koji će održati i radionice plesa.

SUBOTA, 17.3.

Subotnju večer otvaramo s pola ure kulture :) U goste nam dolazi Paul O'Grady, jedan od 50-ak Iraca koji su se skrasili u Hrvatskoj. Rodom iz Dublina, po zanimanju arhitekt, učitelj engleskog jezika, instruktor irskog plesa, motivacijski govornik i poslovni trener u svojoj drugoj knjizi sa strašću govori o životu općenito, te što znači živjeti u Hrvatskoj iz perspektive jednog Irca. Ukazuje i na mnoge poveznice između Hrvatske i Irske, te na osebujan način objašnjava zašto je prije petnaest godina došao i ostao u Hrvatskoj.

Paul će održati pretpromociju svoje nove knjige 'Moj brod je Hrvatska' s početkom u 19.30 sati, a obećao nam je i odsvirati pokoju pjesmu iz svog rodnog kraja, uz podršku Skelly Dancer koji će se pobrinuti za odličnu atmosferu do kraja večeri.

Osim za zabavu, pripremite se i za iznenađenja i to ona koja najviše volite - pivska, te gastro specijalitete iz Irske.

Od petka do nedjelje moći ćete uživati u:

- pravoj irskoj kavi s viskijem

- Irskom doručku (pivnička kobasa, krvavica, pečena slanina, pečeno jaje, tostirani kruh, zapečeni grah, pole od krumpira, pečena rajčica, pečeni luk)

- Pastirskoj piti (mljevena junetina, grašak, kukuruz, pire krumpir, cedar sir)

- Irskom gulašu (pikantan gulaš od junetine, krumpira i mrkve s crnim pivom)

- Torti Agram Stout napravljena s našim Agram stoutom

- St.Patrick's traffless (krema od mente i čokolade s Baileysom)

NEDJELJA, 18.3.

U nedjelju ćemo laganini uz kavu, pivo i hranu privesti slavlje kraju. :)

Slobodno pratite i naš event na Facebooku u koji ćemo stavljati dodatne informacije, ovdje je link - facebook.com/events/170220330449325/