Vikendom ipak možemo nadoknaditi san?

Nedostatak sna dokazano loše utječe na zdravlje, a cijelo se vrijeme provlači priča kako izgubljeni san preko tjedna ne možemo nadoknaditi vikendom, štoviše, kaže se da na taj način radimo još veću štetu organizmu promjenom bioritma.

Ipak, cjelodnevno spavanje vikendima zvuči čudesno, pogotovo onima koji preko tjedna ne mogu odvojiti vremena za malo dulji ostanak u krevetu. No, vrijedi li iskoristiti slobodan vikend na izležavanje, istražio je psiholog sa Instituta za proučavanje stresa, Torbjorn Akerstedt, zajedno sa svojim kolegama sa Sveučilišta u Stockholmu.

Akerstedt i kolege su 13 godina proučavali više od 38 tisuća Šveđana s fokusom na njihovo spavanje tijekom tjedna i vikenda. Većinom su istraživanja koja su se bavila snom zahtjevala od ljudi da izračunaju prosječan broj sati spavanja bez razlikovanja tjedna i vikenda, no ovo je istraživanje ipak odvojilo ta dva pojma.

Rezultati su pokazali kako ljudi mlađi od 65 godina, koji su svaku noć (cijeli tjedan) spavali po 5 ili manje sati, nisu živjeli dugo kao oni koji su redovito spavali 7 sati.

No, ako ste jedni od tih koji nedovoljno spavaju preko tjedna, nema brige, kažu istraživači. Šveđani koji su izgubljene sate za spavanje kroz tjedan nadoknadili satom ili dva više spavanja vikendom, žive jednako dugo kao oni koji su imali redovan sedmosatni san.

Neki su se znanstvenici javili kako je nemoguće gledati na san kao na financijsku transakciju gdje se "novac" malo dodaje pa oduzima, no Akerstedt dodaje da se u ovom fenomenu može iskoristiti odlična metafora s hranom: "Za one kojima je san uskraćen tijekom tjedna, spavanje vikendom je kao zdrava salata nakon nekoliko hamburgera - zdravije, no naravno, određena šteta je učinjena.

Stoga, kad sljedeći put odlučite ostati u krevetu umjesto da izađete iz stana napraviti nešto korisno, gledajte to s ove pozitivne strane - možda ste si upravo produljili život.