Vintage 5 dana slavi 5. rođendan s 5 odličnih koncertnih dana od 12. do 16. prosinca

Vintage Industrial od 12. do 16. prosinca slavi 5. rođendan i to sa odličnih 5 koncertnih dana! 5 dana koncerata za 5. rođendan!

5 brzih godina je prošlo u Savskoj 160, a prošlo je i hrpetina glazbenika, bendova, umjetnika, glumaca, redatelja, pilota, pankera, rokera, fankera, sportaša, šankera i tko zna tko sve nije prošao.... Jednog od putnika, ali namjernika, sjećamo se s posebnim mjestom u našim srcima.

Ideja je jasna, svake godine ljestvicu dižemo gore. Publika je svjesna i hvala svima koji nas pratite i publici, gostima i suradnicima koji provode neko vrijeme u Savskoj 160!

!The blood, the sweat, the tears!

DAN 1

12.12. GBH -> 65/80kn

Prvi po redu su povratnici u Vintage Industrial, britanske punk/rock legende GBH, koji otvaraju tjedan slavlja, u utorak 12. prosinca i to u sklopu promocije novog im albuma 'Momentum' koji izlazi nakon 7 godina studijske pauze - slavimo duplo!

Zbog svojeg koketriranja sa metal zvukom cijela moderna metal scena navodi GBH za jedne od svojih uzora pa tako i Sepultura, Metallica, Slayer, a prozvani su i 'Motorhead on 45' (ubrzani Motorhead).

Nakon 7 godina pauze, imaju novi album 'Momentum' (17.11. Hellca Records), s kojeg ćete, uz sve stare hitove, moći premijerno čuti 12.12. u Vintage Industrialu.

GBH su prvi puta nastupili u Zagrebu 1987. u legendarnom Kulušiću, zatim 2009. u Boogaloou, te 2014. U našoj maloj hiži - Vintage Industrialu, gdje je u posljednjih 5 godina prošao velik broj punk/rock heroja, a i ostalih....

DAN 2

13.12. Smoke Mardeljano -> 35/45kn

Perjanica regionalnog tvrdog rapa Smoke Mardeljano službeno će promovirati svoj novi album "Ja repujem" u sklopu 5. rođendana Vintage Industrial Bara! Uz njega nastupaju Gamacid, K.R.A.S.T. te DJ Noki Nole.

DAN 3

14.12. Letu Štuke -> 75/90kn

Trećeg dana, nakon trogodišnje pauze i zadnje svirke u Savskoj 160, vraća nam se i legendarni sarajevski bend LETU ŠTUKE, koji su novim singlom 'Bože zdravlja' najavili i novi album, a ovo će ujedno biti i prvo ukazanje pred zagrebačkom publikom na kojem ćete moći dobiti uvid u nove materijale, ali i zguštati na stare hitove.

DAN 4

15.12. Velika Rođendanska Redaljka -> 25kn

Kakav će ovo biti petak!!! Za samo 25 kuna pogledajte lepezu najbolji domaćih alter pun/rok bendova. Debeli Precjednik + Muscle Tribe Of Danger And Excellance + Killed A Fox + Them Moose Rush + Brain Production, a na kraju DJ program vodi do ranih jutarnjih sati! SVI IDU NA REDALJKU!

DAN 5

16.12. Grandpa's Finest -> FREE

Finalni dan rođendanske proslave, ujedno će biti i najposebniji za klub. Pozivamo vas sve da u subotu 16.12. svratite na besplatni party u Vintage Industrial Bar gdje će nastupiti naš rođendanski rezident bend Vintage Rock Forces, a uz njih će DJ Frajman ploviti glazbenom povješću do 5 sati ujutro.

Ako pročitate između redaka - 'Grandpa's Finest' rođendanski dan čeka vas s pokojim zalogajom te akcijskim cijenama cuge, a na prvom mjestu je 'smeće'! Uz prigodne moto elemente koji će obojati Vintage u sretnog, ali i sjetnog slavljenika.

Zašto? Jer Deda časti! ♥