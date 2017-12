Vintage Industrial Takeover by Hrvatska Funk Delegacija - 29. 12.

U postbožićnoj, a prednovogodišnjoj Vintage funk B2B redaljci, u petak 29.prosinca od 22:00h pa sve do 5:00 ujutro za vas vrti 6 DJ-eva. Za ulaz od 20 kuna ulovite zvuke Hrvatske Funk Delegacije u tranzitnom godišnjem periodu na putu od sarme, do šunkice, a skoro će i kuhana jaja.

Sveprožimljajući glazbeni magovi i vinyl funk delegati 29.12. bit će: Borovich / Kool S / SlipMat / Soul Bader / Venom / Werft / **

Ne propustite 7-satno polaganje hitova na plesnjak uz gromoglasne ovacije brkatih muškaraca koji iz svojih grudi ispaljuju lasere, a sve zbog enormnog funk utjecaja spaced out psycha, deepa, soul-šlagera, jazz funka, soula i afrobeata.

Savršen petak za rastavljanje plesnog podija na sastavne dijelove. Party koji ne želiš bilo kojim izgovorom propustiti - Hrvatska Funk Delegacija: Vintage Takeover - 29.12.2017., karta 20kn / start 20h

Kraj godine za vas selektira dream team strastvenih kolekcionara i opsesivno-kompulzivno poremećenih likovi, selektora i poslužitelja noćnog života.

Margo: [on seeing T.C.'s helicopter fly past the Estate] Who's that?

Magnum: Oh, that is a buddy of mine, and he sometimes flies tourists over the Estate to see what famous person might be sun-bathing naked on the beach.

Margo: Well I'm not famous or naked.

Magnum: You will be... [pauses] famous.



**saznajte tko najbolje miksa francusku