Vole li muškarci starije ili mlađe žene?

Ova činjenica jedan je od najstarijih stereotipa, no to ne umanjuje njezinu istinitosti jer je i znanstveno potvrđena: heteroseksualni muškarci više vole mlađe žene.

Bez obzira na to jesu li oni sami u četrdesetima, pedesetima ili šezdesetima, muškarci su i dalje spremni započeti vezu s mlađim ženama, a prema istraživanjima, granica ispod koje više ne bi išli jesu žene od 22 godine. No to ne znači da će uvijek birati samo žene koje su nekoliko desetljeća mlađe od njih.

U časopisu PsyArXiv, objavljena je studija provedena u Finskoj, koja je potvrdila da žene zanimaju muškarci koji su bliži njihovim godinama. Pritom mogu biti ili nekoliko godina stariji ili nekoliko godina mlađi.

„Ovi rezultati objašnjavaju se kao posljedice evolucije. Muške seksualne strategije oblikovane su na način da uključuju interes za plodne i mlade žene", objašnjava voditelj istraživanja, Jan Antfolk.

Žene su obično izbirljivije što se tiče odabira seksualnih partnera, pa muškarci često ne bi mogli pronaći odgovarajuću partnericu da traže isključivo one u svojim dvadesetima.

Antfolk je istraživanje proveo na 2 655 osoba, a unatoč tome što je saznao da će muškarci radije odabrati puno mlađu ženu, s takvim ženama često nisu seksualno kompatibilni, što ih dovodi do potrebe da biraju nekoga po godinama bliskijim sebi.

Istraživanjem se pokušavalo pokazati da muškarci nisu toliko opsjednuti potrebom da uza sebe imaju mlađu ženu, kao što se mislilo.