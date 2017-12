Volim svoje tijelo!

Ljudi su društvena bića zbog čega su međusobna povezanost i interakcija fiziološki, ali i psihološki važni za opstanak pojedinca i cjelokupnog društva. Slika o vlastitom tijelu određena je međusobnim utjecajem bioloških, psiholoških, kulturoloških i društvenih čimbenika.

To znači da interakcija s obitelji, prijateljima, profesorima i kolegama te medijima i kulturom općenito utječe na razvoj percepcije okruženja u kojem živimo, kao i dojma o samom sebi što uključuje predodžbu o vlastitom tijelu i osjećaj samopoštovanja. Kad govorimo o psihološkom iskustvu tijela ono se veže uz naše emocije i stavove o vlastitom tijelu. S druge strane doživljaj i predodžba vlastitog tijela mogu se stvoriti pod utjecajem društva i stavova ljudi o našem izgledu.

Zanimljivo je kako izgled tijela kroz povijest nikad nije imao toliko velik društveni značaj kao posljednjih nekoliko desetljeća. Među glavnim uzrocima sve veće pojave nezadovoljstva vlastitim tijelom svakako su sociokulturalni čimbenici poput različitih vrsta medija - televizije, lifestyle magazina, portali i društvenih mreža, ali i uže obitelji i vršnjaka.

Često izlaganje djece, ali i odraslih slici lijepih i poželjnih oblika tijela koju kreiraju mediji dovodi do promjene mišljenja o vlastitom izgledu te provođenja nezdravih obrazaca prehrane, prekomjernog i nekontroliranog vježbanja, uporabe raznih neprovjerenih dodataka prehrani i preparata za mršavljenje.

To može dovesti do razvoja tjelesnog i psihičkog stresa, tjeskobe, nesigurnosti i srama, ali i teških poremećaja prehrane poput anoreksije i bulimije od kojih u Hrvatskoj boluje između 35.000 i 45.000 ljudi, odnosno 0,8 do 1 posto građana, među kojima su većinom adolescenti.

Znanstveni časopis Current Opinion in Psychiatry objavio je 2016. godine da je posljednji prijavljeni broj oboljelih u Europi između 1 i 4 posto ukupne populacije.

Sociološka, medicinska i psihološka istraživanja pokazala su značajan porast poremećaja prehrane kod tinejdžera i s njime povezanih bolesti. Nezadovoljstvo vlastitim izgledom često je uzrok depresije i prekomjernog unosa hrane, a time i razvoja debljine. Rezultati istraživanja koje je, u sklopu projekta Vrtim Zdravi Film, proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo na više od 5.000 učenika sedmih razreda iz 111 hrvatskih škola, pokazali su kako je nužno educirati djecu od najranije dobi o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane.

Vrtim Zdravi Film je program edukacije osnovnoškolske djece o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti kojim tvrtka Nestlé nastoji doprinijeti odgoju zdravijih generacija. Tako je prije provedene edukacije 63,41 posto učenika znalo da je anoreksija nervoza poremećaj kod kojeg zbog straha od debljanja i iskrivljene slike o tijelu osoba izbjegava hranu, izgladnjuje se i pretjerano je mršava te time ugrožava svoj život. Nakon održane edukacije taj se postotak povećao i iznosi 78,02 posto.

Velik broj učenika, njih čak 40,78 posto svakodnevno dva ili više puta konzumira slatkiše, a njih 28,80 posto pije gazirane sokove jednom ili više puta dnevno. Samo 18,47 posto učenika i učenica zadovoljavajuće je tjelesno aktivno odnosno najmanje 60 minuta svaki dan, dok 10,79 posto učenika sedmih razreda provodi dijetu umjesto sportskih aktivnosti.

Pozitivna slika o vlastitom tijelu počiva na razumijevanju da su zdrava i privlačna tijela mnogih oblika i veličina te da tjelesni izgled govori vrlo malo o samom karakteru i vrijednosti osobe. Svatko može razviti pozitivan stav o svome tijelu na način da ga realno sagleda, nauči prihvatiti i uživati u tome kakvo ono zaista jest te odluči odbaciti nerealne slike postavljenih ideala.

U nastavku je navedeno nekoliko brzih trikova za razvoj pozitivnog stava prema vlastitom tijelu:

1. Svaki dan posvetite se zdravlju svoga tijela i dajte mu najbolje moguće gorivo u obliku kvalitetnih obroka i raznolikih namirnica, koje će vam omogućiti dovoljan unos hranjivih tvari i energiju. Zapamtite da ljepota dolazi iznutra!

2. Boravite na svježem zraku. Provedite svaki dan barem pola sata na otvorenom bez obzira na vremenske prilike. Jednako uživajte na suncu i na kiši, prošećite parkom ili sjednite na klupu i čitajte knjigu.

3. Redovito se bavite tjelesnom aktivnošću po vašem izboru. To može biti brzo hodanje, rolanje, vožnja biciklom ili jogging. Važno je samo da vježbanje prilagodite svom tempu i da se osjećate ugodno.

4. Kad god vam padne na pamet loša misao o vlastitom tijelu, zaustavite je i zamijenite pozitivnom. Sretni i zadovoljni ljudi često si svakodnevno sami daju komplimente pa vrijedi pokušati slijediti njihov primjer.

5. Njegujte svoje tijelo i priuštite si opuštajuće trenutke poput kupki, dužih tuširanja, kozmetičkih tretmana i masaža.

Svaka pozitivna misao o vlastitom tijelu velik je korak u stvaranju pozitivnih osjećaja i dobrog psihičkog stanja.