Vraća se genijalni Bebe Na Vole u pratnji Mind Itchesa u Vintage Industrial

Nakon nešto manje od godinu dana, u Vintage Industrial vraća se Bebe na Vole u četvrtak 7. prosinca na svom solo koncertu u Savskoj 160. Bebe Na Vole jedna je od najprepoznatljivijih glazbenih pojava na domaćoj nezavisnoj sceni. Predanim i iskrenim glazbenim stvaralaštvom već je preko deset godina dosljedan vlastitom zvuku.

Starozagrebački veleum Mind Itches, nakon duže koncertne pauze, zasvirat će u akustičnom izdanju prije Bebe Na Vole. Poznat po distorziranim napadima u matičnom bendu Stonebride, ovdje u solo aranžmanu ogoljuje dušu, hrani srca i unosi dašak alternativne melankolije kroz vlastitu prizmu poimanja glazbe, te svijeta u kojem živi.

Karte kupite po pretprodajnoj cijeni od 40 kuna u VIB-u (Savska 160) & Dirty Old Empireu (Tratinska 18), dok će na dan koncerta karta iznositi 55 kuna.

BEBE NA VOLE

Adam Semijalac, glazbenik poznatiji pod imenom Bebè Na Volè jedan je od najboljih blues vokala na ovim prostorima. Njegova glazba može se okarakterizirati kao root blues u kombinaciji s različitim indie žanrovima. Nakon 10 godina stvaranja originalne i njemu svojstvene glazbe, krajem siječnja 2015. izdao je "best of" na vinilnoj ploči pod nazivom "Time Of Great Depression" gdje je svoj cjelokupni opus sveo na 13 autorskih pjesama kojima je obuhvatio sve kreativne faze svog glazbenog izričaja.

S obzirom da posljednjih 10 godina živi isključivo od glazbe, Adam je svoje djelovanje proširio znatno dalje od koncertnih dvorana. Radi glazbu za kazališne predstave; član je koautorske inicijative OOUR-Zagreb, kazališta TRAFIK u Rijeci te ima preko 15 cjelovečernjih plesnih predstava iza sebe. Podučava gitaru, bass, banjo, mandolinu, a povrh svega snima film o Bebè Na Volè s redateljem Vladimirom Gojunom.