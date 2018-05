Vratite hakirane stranice bez plaćanja otkupnine

Platforma www.nomoreransom.org s alatima za dekriptiranje blokiranih uređaja žrtava ransomware-a sada je dostupna i na hrvatskom jeziku, a na stranici su i savjeti kako izbjeći pokušaje računalnih ucjena, doznaje se u MUP-u.

Ova novost olakšat će dekripciju hrvatskim građanima, čiji su uređaji zaraženi zloćudnim računalnim programima, tzv. Cryptolockerima, koji kriptiraju sadržaj datoteka i time onemogućuju njihovu dostupnost.

Na navedenoj platformi (https://www.nomoreransom.org/cro/index.html) nalaze se alati uz čiju pomoć se mogu pronaći ključevi za dekripciju kako bi datoteke na blokiranom uređaju postale ponovno dostupne, a bez plaćanja otkupnine počiniteljima koji su im poslali ransomware.

Platforma je postavljena u okviru projekta „Nema više otkupnine" (No more ransom) koji su u srpnju 2016. pokrenuli nizozemska nacionalna policija, Europol, Intel Security i Kaspersky Lab i to uvođenjem nove razine suradnje između agencija za provedbu zakona i privatnog sektora u borbi protiv ransomwarea.

Od početka projekta pridružili su se deseci partnera sa svih kontinenata, što pokazuje da je ransomware globalni problem protiv kojeg se treba i želi zajedno boriti, ističu u MUP-u.

Hrvatska je zemlja partner od 2016. godine, a sveukupno u projektu sudjeluje 76 zemalja. Prema statističkim podacima, najviše je posjetitelja iz Rusije, Nizozemske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Njemačke. Sada je dostupna na 15 jezika i sadrži 40 besplatnih alata za dekriptiranje.

Stranica je jednostavna za korištenje i potrebno je samo učitati kriptirane datoteke, nakon čega će se unutar aplikacije obaviti provjera postoji li dostupno rješenje. Ako postoji, korisnicima će se omogućiti poveznica za preuzimanje (download) rješenja dekripcije.

„Pored alata za dekripciju na stranici možete pronaći i savjete o prevenciju kako i sami ne bi postali žrtve pokušaja ucjene", poručuju u MUP-u.