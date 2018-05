Vrhunski street food na Gastro music Festu

Za dva dana, točnije u ovaj petak 18. svibnja, počinje najljepši proljetni festival „Gastro Music Fest by Kala" koji će svakodnevno sve do nedjelje 27. svibnja uveseljavati, hraniti i zabavljati brojne Zagrepčane i turiste u parku Zrinjevac.

Kombinacija jedinstvene hrane, vrhunske glazbe i odličnog popratnog programa već je u samoj najavi oduševila sve željne druženja na otvorenom, a saznali smo i s čime će neki od najpoznatijih i najrespektabilnijih domaćih ugostitelja izaći na ulice.

Tu su El Toro, Time, Cheese bar, AperEATivo, Plac, Klub ljubitelja janjetine, Pani, Ginger sushi, Wok by Matija, Cellar, Amelie, Trdelnik Zagreb, Torterie Macaron, Milky, Poffertjes, Barcaffe, Bakina tajna, GINgle bells, Mosorog i Mangosta Rakijarnica bar.

• Tex Mex beef tortilja wrap izlazi iz kuhinje El Tora s potpisom chefa Maria Mihelja, dolazi i u pilećoj varijanti. Nakon quesadille koja je bila najveći hit posljednjeg festivala na kojem su bili - Food Film Festivala Zagreb sigurni smo kako će i ovo jelo postati jako traženo na Gastro Music Festu by Kala. Naravno dolazi uz jednako senzacionalno osmišljene priloge.

• Cubano sendvič - gotovo da nema osobe koja nije gledajući kulinarski film Chef poželjela smazati sendvič koji nosi glavnu ulogu u filmu - Cubano pork sendvič. Svinjska plećka koje se marinira preko 15 sati, satima se peče pa zaljeva novom marinadom pa reže pa ponovo peče, nakon čega se sljubljuje sa šunkom, sirom i krastavcima, uz putrom i senfom namazano hrskavo pecivo - zvuči božanstveno, zar ne? Nalazit će se na AperEATivo kućici isto kao i Caprese Vege sendvič te sendvič s pečenom piletinom i umakom od sezama.

• Janjeći kebab - Time restaurant & bar uvijek oduševi svojom street food ponudom, osim fritule Roberta Hromalića koja je bila apsolutni slatki pobjednik Adventa, a koja se na ovom festivalu vraća u proljetnoj varijanti, imat ćemo prilike između ostalog uživati u janjećem kebabu. Jedva čekamo probati!

• Trdelnik - originalna češka slastica čiji je i proces pravljenja atrakcija, a zahvaljujući kojoj će cijeli Zrinjevac mirisati po cimetu osim što je extra fotogenična i idealna za društvene mreže, dolazi uz svakakve lude priloge i punjanja.

• Lamburger - u burger&grill zoni Gastro Music festa naći će se i janjeći burger i to na kućici Kluba ljubitelja janjetine. No biti će tu svega zanimljivog na temu mnogima omiljenog mesa - janje na ražnjiću, janjeći uštipci, ali i janjeće lizalice (Lamp chop lollipops).

• Voćna salata u ananasu i lubenici - osim koktela u ananasu i lubenici, Rakijarnica & bar Mangosta na Gastro Music Festu by Kala predstaviti će i novitet domaćeg street fooda, voćne salate u lubenici i ananasu.

• Maxican street corn - Pani koji je u Fusion zoni predstavnik meksičkog street fooda u svojoj raznolikoj ponudi imat će nešto dosta zanimljivo - pečeni kukuruz s čilijem, limetom i sirom.

• Tjestenina u street food varijanti s plodovima mora - Cheese bar je jedan od rijetkih ugostitelja koji se upušta u izradu tjestenina u okviru street fooda. No posebnost njihove kućice je live kuhanje u ogromnom kotlu u kojem se uvijek sprema nešto svježe i nešto nove. Tako će tu biti i raznih rižota, tradicionalnih jela sa žlicom, gulaša, juha i zagrebačkog graha.

Osim hrane bogata će biti i ponuda pića, prvenstveno Kala voda, službeno piće festivala koja će osvježavati sve posjetitelje tijekom svih deset dana festivala, a uz najbolja češka piva Pilsner Urquell i Kozel posjetitelji će moći guštati i u sjajnim Korlatovim crnim vinima te novoj vrhunskoj graševini Vezak koja će i premijerno biti predstavljena na festivalu, a tu će biti i razne alkoholne ludosti poput gin tonica s limunadama, rozog gina koji rastura Adventom na Gingle bells kućici, pjenušca sa šećernom vatom, ali i egzotičnih limunada.

Sigurni smo da će veliki hit biti i AperEATivo kućica koja uz naručena pića dijeliti i raznorazni snacks poput zelenih maslina i feta sira, svježih jagoda uz pjenušac, grisina s pršutom, gurmanske plate s Gastralovom divljači i šećernom vatom te bar Mosorog by Luda kuća sa svojom ponudom pića te raznih zezalica za klince poput kokica i sladoleda.

No ni to nije sve, u burger i grill zoni siguran je hit Plac burger - juneći burger u crnom pecivu koji izgleda jednako dobro kao što je ukusan te burger s bijelim tartufom i crnim tartufom na Cellar kućici. Ginger sushi nudit će svoja najprodavanija sushi Benta, a Wok by Matija chicken teriyaki, chicken Masala i maderas fried noodles.

Od slatkog uz nizozemske male palačinke Poffertjes, tu će biti i mnogima omiljene Milky kraljevske palačinke, dok će se slastičarnica Amelie pobrinuti za ponudu torti i čarobnih slastica s proljetnim namirnicama kao što je jagoda, Torterie Macaron u ponudi će imati čak 12 okusa sladoleda i macarons, dok će Barcaffe kućica nuditi američke vafl palačinke s raznim preljevima i džemovima iz Bakine tajne.

Naravno, aktivnosti i promocije na kućicama bit će brojne, tako će Barcaffe subotom i nedjeljom imati prezentacije pripreme savršenog espressa i latte art radionice. Održavat će se i dnevni partiji koji su naravno povezani sa super glazbenim programom Gastro Music Festa by Kala, a šuška se da će se održati i jedan veći aperitivo dnevni party.

Takvu vrhunsku ponudu ića, pića i sjajne zabave nemojte propustiti!