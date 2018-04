Vrijeme je da se riješite strija

Strije su oštećenje vezivnog tkiva, a nastaju pri naglom rastezanju kože - u pubertetu kada tijelo naglo raste u visinu, u trudnoći ili kod radikalnih dijeta u kojima gubimo u kratkom roku puno kilograma.

Izgled strija ovisi o dubini oštećenja kože te one varirati od crvene do ljubičaste boje ili pak biti bijele. Starije strije - ujedno i one koje je nemoguće izbrisati, su bijele boje. Crvenoljubičaste strije takve su zbog velikog broja kapilara u njima.

Strije je najpametnije prihvatiti kao dio našeg tijela, odrastanja i starenja. Ne možemo ih u potpunosti ukloniti, no možemo ih učiniti manje vidljivima.

U borbi protiv nastanka strija vrlo je važno djelovati i iznutra, odosno osim što ćete uljima tretirati kritična područja, treba piti dovoljno vode odnosno voditi računa o hidrataciji.

Strije se najčešće pojavljuju na stražnjici, bedrima, trbuhu i grudima.

Ukoliko imate strije koje ste dobili u pubertetu i one su već destljećima vaš vjerni suputnik, nemojte razmišljati o tome kako se riješiti strija, jer je to nemoguće i samo ćete se frustrirati.

Puno je bolja opcija potruditi se učiniti ih manje vidljivima, koristeći ulja. Mudro je i inače mazati tijelo tim uljima kako biste spriječili nastanak novih strija i učinili kožu zdravom, elastičnom i hidriranom.

Najučinkovitija ulja protiv strija su:

bademovo ulje

ulje pšeničnih klica

kokosovo ulje

maslinovo ulje

ulje jojobe

sezamovo ulje

Riječ je o baznim uljima u koja za bolju učinkovitost možete dodati nekoliko kapi kvalitetnih eteričnih ulja poput :