Vrsta problematičnog ponašanja koja se pojavljuje u svakoj vezi

Za milenijalce kažu da se više od bilo koje druge generacije boje veze i obveze. No bez obzira na to jesu li moderne generacije ciljano zacrtale srušiti instituciju braka, zadržavnje prava na "plan B" ilitiga imati nekoga za slučaj da trenutna veza ne uspije, uzorak je koji se ponavlja od kad je svijeta i vijeka.

Stručnjak za komunikaciju, Jayson L. Dibble, bavi se proučavanjem utjecaja moderne tehnologije (poput društvenih mreža) na fenomen zadržavanja jedne ili više osoba u "rezervi" dok isprobavamo kako se osjećamo u vezi sa sadašnjim partnerom.

Njegova studija iz 2014. dokazala je da mnogi ljudi koriste društvene mreže kako bi ostali u kontaktu s barem jednom osobom koja im može poslužiti "za svaki slučaj", iako su u vezi za koju tvrde da je ozbiljna.

S druge strane, jedno drugo istaživanje (objavljeno u Communication Research Reports), navodi da održavanje kontakta s drugom osobom nema utjecaja na kvalitetu veze i naše odlučnosti da joj se u potpunosti posvetimo. Objašnjenje za to je to da je "veza" između osobe u vezi i one druge, s kojom ona održava kontakt, isključivo elektronskog oblika, što znači da većinom ne ide dalje od komunikacije preko društvenih mreža. Drugim riječima, takve osobe se rijetko viđaju u četiri oka.

Također, brojna istraživanja tvrde da osoba koja nam služi kao rezerva, pa čak i ako s njome održavamo redovite kontakte, više nema tolike privlačnosti ako se nalazimo u kvalitetnoj vezi kojoj smo se spremni posvetiti. Da to objasnimo slikovitije: čak i ako je trava možda zelenija u susjedovom dvorištu, mi smo toliko zadovoljni onom u svojem da nam neće ni pasti napamet da pogledamo preko ograde.

Za svoje istraživanje, Dibble je ispitao 658 studenata o njihovim navikama komunikacije, statusu veze i broju rezervnih planove. Oko 72.9% njih i dalje se porukama čuje s barem jednom osobom koju drže u rezervi. Od onih u ozbiljnim vezama, to radi njih 55.6%.

S obzirom da je ovo istraživanje provedeno na studentima, Dibble kao svoj sljedeći korak vidi ispitivanje istog fenomena kod starijih i zrelijih samaca i parova.