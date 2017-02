Whisky sajam ZG017 u Plaza Event Centru

u Plaza Event Centru (ex. Hypo Event Centar) u Zagrebu će se u petak i subotu, 24. i 25. veljače, okupiti velik broj ljubitelja whiskyja na Whisky sajmu ZG017. Treće izdanje sajma donosi najbogatiju ponudu do sada s više od 100 vrsta whiskyja koje će predstaviti brojni izlagači: Acrobat, Badel 1862, Coca-Cola Hellenic Adria, Fine stvari, G3 Spirits, Miva, PPD Croatia, Pernod Ricard i Stock.

„Poseban whiskyjev gost" ove godine je gin pa će se u Gin corneru pronaći vrhunski gin brandovi u kombinaciji s raznim tonicima i aromatičnim dodacima. Sajam je oba dana otvoren od 15:00 do 23:00, a karte se u pretprodaji do 22. veljače mogu nabaviti po cijeni od 50 kuna za jednodnevnu, odnosno 80 kuna za dvodnevnu.

Obje uključuju Glencairn whisky čašu za isprobavanje ponude whiskyja koji će biti dostupni po posebnim sajamskim cijenama. Na ulazu na sajam jednodnevna karta bit će dostupna po cijeni od 70 kuna, a dvodnevna po cijeni od 100 kuna.

Svaki izlagač predstavit će neke ekskluzivne ponude i best buy, odnosno najpovoljnije proizvode. U kategoriji ekskluzivnih proizvoda na sajmu će se moći probati Ardbeg Corryvrecken, Big Peat, Booker's 63,7%, Highland Park 18YO, Jack Daniel's Gold No.27, Jameson Blender's Dog, Jameson Cooper's Croze, Jameson Distiller's Safe, Jericho Archivist, Johnnie Walker Blue Label, Nikka Tsuru 17YO, The Balvenie i The Macallan Sienna. Među najpovoljnijim proizvodima naći će se Glenmorangie Original, Highland Park 12YO, Johnnie Walker Red Rye Finish, Jim Beam Signature Craft, Monkey Shoulder, Nikka From The Barrel 0,5, The Epicurean, The Glenlivet Founder's Reserve, The Hive, The Macallan Amber i Woodford Reserve.

Posjetitelji koji žele naučiti više mogu se prijaviti na brojne radionice i masterclass radionice. Na raspolaganju su Uvod u škotski whisky, Uvod u američki whiskey, Whisky terroir... stvarnost ili mit, Zrno do zrna... whisky, Big peat - dekonstrukcija, mješanje, stvaranje, Glenmorangie... nježni divovi iz Taina powered my Miva, Škotski single malt whiskyji powered by Pernod Ricard i Lost distillery powered by Acrobat.

Gin kao „prijatelj sajma" ima poseban Gin corner u kojem će se moći naći brojni vrhunski ginovi, kao što su Beefeater, Bombay Sapphire, Darnley's View, Hendrick's, Mare, Martin Miller's, Plymouth i Star of Bombay. Moći će se pronaći i domaći, prvi hrvatski ručno rađeni gin iz Destilerije Brigljević Flying Cat pa je sajam idealna prilika za robu jer je u prvoj seriji napravljeno samo 150 boca. Gin će se moći probati u raznim kombinacijama s izvrsnim tonicima, začinima i dodacima.

U pretprodaji se ulaznice mogu se naručiti slanjem upita na e-mail adresu organizatora sajma info@mozaik-grupa.hr U dane održavanja sajma moći će se nabaviti na blagajnama na ulazu na Whisky sajam. Za one koji žele poseban whisky doživljaj, dostupne su VIP Experience ulaznice po cijeni od 350 kuna (420 nakon 22. veljače). Uz ulaznicu na sajam, rezervaciju stola i stručno vodstvo, uključuju i 1,5-satni doživljaj kušanja četiri ekskluzivna whiskyja koji su kombinirani s četiri odgovarajuća menija. Organizatori sajma su Mozaik grupa, Eventa01 i Promologistika.

Više o sajmu:

www.whiskyzagreb.com

www.facebook.com/WhiskeyFairZagreb