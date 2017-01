White Miles u Tvornici kulture 2. veljače

Nakon što su po cijeloj Europi dijelili pozornicu s Eagles Of Death Metal, The Answer, Blues Pills, Courtney Love i John Garciom, White Miles se vraćaju s aktualnim albumom "The Duel", koji je producirao Micko Larkin koji je radio s imenima kao što su Courtney Love i Hole. Njime još jednom dostavljaju energiju stoner blues rocka i pomiču svoj zvuk prema novim granicama.

White Miles - "Crazy Horse"

Sve je počelo 2011. kada su Medina (gitara i vokal) i Lofi (bubnjevi) oformili bend, a nakon samo 4 snimljene pjesme prestali su s običnim životom i počeli živjeti svoj san. Poznati su po ludim probama na kojima se nerijetko vide i plesačice na šipki, a scene podsjećaju na stare crno bijele filmove s puno bučne glazbe.

Svirali su po Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji, a 2014. godina označila je prekretnicu. Kao predgrupa za švedski band Truckfighters i američki Valley Of The Sun, White Miles su osvojili širu Europu, a nakon što ih je management Courtney Love vidio uživo, bend se priključio i kao predgrupa na njenoj UK turneji. Kritika je upratila divlju energiju i činjenicu da kroz njihov nastup probija sirova strast, buka, odličan zvuk, dok su neki išli tako daleko nazivajući ih budućnosti rocka. Odlične vijesti stigle su u obliku poziva za turneju s Eagles Of Deth Metal, koja se prekinula nakon nesretnih događaja u Parizu, ali 2016. je zato donijela nastavak turneje i novi album.



White Miles - "Fake Smile"

White Miles su se vratili i s novim studijskim uratkom. Kao nastavak prvijenca "job:genius diagnose:madness", novi aktualni album "The Duel" uključuje bučne i teške melodije, kao i blues, ali i pamtljive rock tonove. Sami svoj izričaj nazivaju stoner blues rock za prljavi ples na šipki, a prilika za doživjeti tu sirovu energiju je u Tvornici kulture.

Ulaznice

Ulaznice su 35 kuna u pretprodaji, na dan koncerta cijena će iznositi 50 kuna.

Organizator koncerta je Tvornica kulture.