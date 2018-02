Woodstock Revival ove subote 24.2. u Vintage Industrialu

U subotu 24. veljače vodimo vas u legendarnu 1969. godinu kad je održan možda i najslavniji open air festival - Woodstock. Održao se 21 - 23. kolovoza 1969. na farmi Maxa Yasguara pred 500.000 posjetitelja.

Glazbenu priču i putovanje na Woodstock dočarat će Telefon Blues Band sa posebnim gostima. Kako je na tri dana festivala nastupilo niz svijetskih zvijezda tako ce Valerija Nikolovska pjevati Janis Joplin i legendarnu himnu hipi generacije 'Aquarius' iz filma 'Hair'.

Na velikane gitare, Jimija Hendrixa, Alvina Leea, Johnnya Wintera i druge, podsjetit će Vedran Božić. Akustični dio koncerta vodi jedan od najboljih hrvatskih gitarista, Branko Bogunović - Pif kojemu će se pridružiti Branko Pozgajec iz grupe Drugi Način.

Danko Krznarć će pjevati Santanu, Srđan Jug će se posvetiti CCR-u, a Zvonimir Ćosić Joeu Cockeru. Niti to nije sve, ali za dodatna iznenađenja ipak treba svratiti u Vintage Industrial (Savska 160) u subotu 24. veljače.

Festival je predstavljaqo vrhunac atmosfere Flower Power pokreta i hippy subkulture rodene nekoliko godina ranije u gradu San Francisco.

Na festivalu je nastupila galaksija rock zvijezda predvođena imenima kao J.Hendrix, The Who, J.Cocker, J.Joplin, Grateful Dead, Crosby Stills and Nash, J.Baez, Santana, CCR, Ten Years After, Mountain, Slay and The Family Stone...

Woodstock nije bio puki rock festival kakvih je tog ljeta bilo diljem Amerike: tamo se odlazilo iz uvjerenja i iz protesta. I to u velikom broju. Morala je reagirati i vojska osiguravajući prolaz znatiželjnima, ali i prijevoz sudionika helikopterima do bine, nužnu medicinsku pomoć te hranu i vodu.

No, ukupno gledajući, strahu nije bilo mjesta, Woodstock naciji je jedino "prijetio" oblak dima marihuane brojnih sudionika te kiša. U tolikoj gomili bilo je sasvim jasno kako je sigurnost ugrožena: ondje je bilo nekoliko stotina tisuća ljudi, vjerojatno i cijeli milijun, tri dana glazbe, ljubavi, mira, a sve bez ijednog ozbiljnijeg incidenta. Nikad se ništa sličnog nije dogodilo u povijesti čovječanstva.

Pet osoba je umrlo (troje od predoziranja, jedna od puknuća slijepog crijeva dok je jednog usnulog tinejdžera pregazio traktor), ali su tijekom tri dana rođene tri bebe. Tu se dogodio vrhunac zanosa i prosvjeda cijele jedne generacije...