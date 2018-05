Xiaomi širi se Europom, Huawei trebao bi se zabrinuti

Xiaomi je zasjeo na četvrto mjesto globalnog proizvođača pametnih telefona u prvom tromjesečju 2018 godine. Također ima istu poziciju u gotovo pet glavnih tržišta u Europi. Naravno, to im nije dovoljno i kreću u daljnje osvajanje.

Xiaomi ili " kineski feniks ", ima 4,4 posto udjela prodaje pametnih telefona u europskom tržištu. Kako bi dodatno ojačali svoju poziciju u Europi, nakon što su uređaji postali dostupni za kupnju u Velikoj Britaniji, Poljskoj, Grčkoj, otvaraju dva nova tržišta.

Planiraju predstaviti pametne telefone MI-serije 22. svibnja u Francuskoj i dva dana kasnije - 24. svibnja u Italiji gdje će biti dostupni za kupnju preko Wind i 3 Italia operatora. U Francuskoj će biti dostupni za kupnju preko Vodafone, Orange, SFR i Tim mobilnih operatora, te trgovačkih lanaca poput Auchan i Carrefour.

Također treba pridodati prisustvo Xiaomi uređaja na Amazon.fr od prosinca i na Materiel.net od kolovoza .

U bliskoj budućnosti, Xiami planira otvorit Mi trgovinu u Parizu, kao što su to učinili u Španjolskoj, s prodajnim dućanima u Madridu i nedavno u Barceloni. Fizička distribucija podrazumijeva uspostavu lokalnog tima i prilagodbu trgovinske prakse prema pravilima u kojima posluju. No, hoće li cijene biti veće? To je sigurno. Ako pogledamo cijene u Španjolskoj, one su veće oko 20% od onih na sivom tržištu (web trgovina). Razlog je vjerojatno u PDV-u. Ali razlika u cijeni lako se može opravdati obveznim dvogodišnjim jamstvom u Europi.

Sve u svemu, bit će zanimljivo vidjeti koliko će Xiaomiju porasti rang nakon što im pametni telefoni postanu široko dostupni. Ono što sigurno znamo je, Huawei dobiva jaku konkurenciju u Europi. Samo je pitanje vremena kada će Xiaomi službeno doći u njemačko tržište, gdje Huawei ima možda najbolju prodaju u Europi

Isto tako Xiaomi planira doći do SAD-a do 2019. godine. S obzirom na trenutne trgovinske napetosti s Kinom, hoće li u tome uspjeti teško je prognozirati. Ali treba imati na umu da im je Microsoft strateški partner.