Young Marco stiže u The Garden Brewery 25. veljače

Young Marco, jedan od najtraženijih producenata današnjice, dolazi u zagrebačku The Garden Brewery u subotu 25. veljače 2017. Njegov nastup je i promocija Love International Festivala koji se održava u The Garden Resortu u Tisnom. Sjajni selektor iz Amsterdama u Zagrebu će predstaviti set pun iznenađenja, rijetkih traka i nekonvencionalne glazbe.



Young Marco - "Psychotic Particle"

Postojalo je vrijeme kada je Young Marco bio među najčuvanijim tajnama Amsterdama. Mjesto je to gdje je ovaj DJ i producent stekao svoje vještine i ugled s eklektičnim setovima koji prkose žanrovima sa selekcijom koja je sezala od tropskih ritmova, afro dragulja, diska s Bliskog istoka, pa sve do izgubljenog proto-housea, techna i industriala. Danas je talent ovog Nizozemca prepoznat u cijelom svijetu, a kolekcionar ploča i organizator sjajnih partyja kalendar nastupa popunio je gostovanjima po cijeloj Europi, Sjevernoj Americi i šire.

Young Marco - "Suzaku"

2011. debitirao je na hvaljenoj etiketi ESP Institute. Prva dva EP-a su udarila temelje njegovom prepozantljivom zvuku, te je dobio podršku imena kao što su Dixon i James Murphy, a uslijedili su i zahtjevi za remiksiranje izvođača kao što su Heatsick, Joakim, Francis Bebey i Soft Rocks. 2014. njegov debitantski album "Biology" objavljen je za ESP Institute, a prekrasan i melodičan uradak dobio je hvalospjeve i obilježio ga kao jedinstveni glas elektroničke glazbe. Iste godine objavljen je i "Clouds", magična suradnja s talijanskim pionirom ambijentalne glazbe Gigi Masinom i britanskim umjetnikom Jonny Nashom, a uradak potpisan kao Gaussian Curve objavljen je za amsterdamsku etiketu Music From Memory.

Young Marco - Boiler Room Amsterdam

Young Marco sada je fokusiran na širenje svoje čudne, prekrasne i ekscentrične glazbe diljem svijeta. Svoj jedinstveni talent pokazat će i ovog ljeta na Love International festivalu u Tisnom, a ovo je jedinstvena prilika da zavirite u ljeto uz sjajnu glazbu i Garden craft pivo. Iza pulta će mu se priključiti residenti Nick i Pepi, ujedno i dvojac koji stoji iza radijske emisije i glazbene večeri Adriatic Coasting.

Ulaznice su u pretprodaji 50 kuna, dok će na ulazu cijena biti 70 kuna, a dostupne su u sustavu entrio.hr.

Nakon sjajnog debitantskog izdanja na idiličnoj dalmatinskoj obali, Love International festival vraća se i ovog ljeta na tjedan dana glazbe, jedinstva i hedonizma pod suncem i zvijezdama.

Nastavljajući naslijeđe kultnog The Garden Festivala, magično putovanje se nastavlja od 28. lipnja do 5. srpnja 2017. uz imena kao što su Ben UFO, The Black Madonna, Craig Richards, Gerd Janson, Heidi, Honey Dijon i Jazzanova.

Pridružite se pustolovini ovog ljeta i sve informacije saznajte na www.loveinternationalfestival.com. Dostupne su i jeftinije festivalske ulaznice za regiju u sustavu entrio.hr.