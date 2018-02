Zagreb ponovno pri vrhu gradova u kojima se zimi na posao ide biciklom

Zagreb i ove godine sudjeluje u Međunarodnom danu zimskog bicikliranja na posao, pohvalnoj inicijativi koja je 2013. pokrenuta u Kanadi kao prijateljsko natjecanje među gradovima i zemljama svijeta. Održava se svake godine drugog petka u veljači, već proteklih 5 godina.

Nakon tri uzastopne pobjede, po broju onih koji se obvežu da će barem taj dan koristiti bicikl na putu do posla, 2018. godine Zagrepčani drže visoko 4. mjesto. Vodstvo je preuzeo Novi Sad, a slijede ga američki gradovi Denver i Boulder.

Iz Sindikata biciklista su poručili kako Zagrepčanima nije potreban poseban dan da se sjedne na bicikl na putu do posla i u zimskim mjesecima, no svejedno potiču građane da se registriraju na internetskoj stranici www.winterbiketoworkday.org i pokažu kako je zaista veliki broj onih koji bicikliraju, neovisno o vremenskim uvjetima.

"U prosincu, dakle prije nešto više od mjesec dana, provodili smo kampanju Biciklom na posao i na Advent, kojom smo ukazivali kako je bicikl rješenje za prometne probleme te smo poticali građane i posjetitelje Zagreba da se gradom što više kreću pješačenjem, korištenjem javnog gradskog prijevoza i, naravno, biciklom." kažu iz Sindikata biciklista.

Mnogo ljudi se odazvalo u prosinačkoj kampanji, osvojili su zanimljive nagrade, a velik dio njih nastavilo je voziti bicikl i dalje. "Upravo to i je svrha naših mnogih proteklih kampanja, da građani barem jednom ili dvaput pokušaju koristiti bicikl kako bi uvidjeli da bicikliranje nije problematično niti u hladnijem dijelu godine te da nastave i kada naših promotivnih aktivnosti nema. Možemo samo čestitati Zagrepčanima što su bicikl prihvatili kao uobičajeno prometalo gradom." zaključuju Sindikalisti. Također, veliki poticaj je i relativno toplija i suša zima u usporedbi s prošlim godinama.

"Očekujemo da će ovakav trend povećanja svakodnevnog bicikliranja nastaviti i u sljedećim mjesecima" nadaju se iz Sindikata biciklista te mole Gradske službe da, ukoliko napada snijeg, ne koriste biciklističke staze za odlaganje počišćenog snijega nego da omoguće građanima sigurno kretanje i biciklom na putu do posla.

I Hrvatska drži čvrsto 4. mjesto u ukupnom poretku zemalja koje sudjeluju u Međunarodnom danu zimskog bicikliranja na posao jer, osim Zagreba, registrirali su se i građani Varaždina, Osijeka, Splita, Rijeke, Pule, Zadra, Splita, Makarske, Čakovca, Bjelovara, Virovitice i Vinkovaca, a pohvale ponovno idu i Sutivanu na Braču s velikim brojem registriranih biciklista!

Ovogodišnji Međunarodni dan zimskog bicikliranja na posao održat će se u petak, 9. veljače, a Sindikat biciklista najavio je kako će i ovaj put ujutro dočekivati i nagrađivati bicikliste koje zateknu na putu do posla, na još uvijek tajnoj lokaciji u Zagrebu. U popodnevnim satima, nakon radnog vremena, pozivaju na zajedničku vožnju koja će završiti u Vintage Industrial Baru, u Savskoj 160. Klub će ponuditi atmosferu tropske plaže kako bi se biciklisti zagrijali nakon zimske vožnje, a u večernjim satima zasvirat će bend Ljetno kino! Sa završetkom vožnje u Vintage Industrial Baru najavit će se proljetni festival Pedalafest, bienalni festival koji slavi kulturu urbanog bicikliranja, a održat će se od 25. do 27. svibnja u Art parku, Chillout hostelu i, naravno, Vintageu!

Za više informacija o Međunarodnom danu zimskog bicikliranja na posao i o Pedalafestu pratite na www.sindikatbiciklista.hr i na Facebook, Instagram i Twitter profilima Sindikata biciklista. Možete se još uvijek registrirati da ćete koristiti bicikl na putu do posla, do kraja dana u petak 9. veljače na www.winterbiketoworkday.org. Potaknite svoje kolege, prijatelje i obitelj te, barem taj dan, koristite bicikl kao prijevozno sredstvo na putu do posla!