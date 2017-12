Zaključen lineup treće Brijačnice

Treće izdanje festivala Brijačnica ponovno nudi najjača imena rock scene, a već objavljenom lineupu kojeg čine Partibrejkers, M.O.R.T., Artan Lili, She Loves Pablo i The Miceks pridružuje se još odličnih izvođača.

Vlatko Stefanovski Trio, Kawasaki 3p, Antenat, Intergalactic Lovers, Slow Motion Suicide i Rizol zaključuju lineup Brijačnice, prvog festivala 2018. godine, koji će se održati 19. i 20. siječnja u zagrebačkom Boćarskom domu.

Jedan od najvećih gitarističkih virtuoza s ovih prostora, Vlatko Stefanovski, nastupit će na Brijačnici skupa sa svojim bendom. Vješto kombinirajući ethno jazz, instrumentalni rock, jazz fusion i blues, Stefanovski stvara sjajne zvučne pejzaže u prebogatom opusu duge karijere. Posljednjih nekoliko godina Stefanovski je stvarao glazbu za film i kazalište, te je svirao i snimao širom svijeta s vrhunskim izvođačima.

Miljenici zagrebačke publike Kawasaki 3P vraćaju se na pozornicu Brijačnice nakon dvije godine. Bend koji postoji već 25 godina i dalje je jedan od najboljihi domaćih live bendova čiji koncerti su uvijek rasprodani, a publika ih uvijek željno očekuje. "Snifa san glu", "Puta madre", "Ni da ni ne" i "Kak si, pa tak" samo su neki od hitova koje ćemo ponovno slušati na koncertu u Boćarskom domu.

Kawasaki 3P - "Tri problema"

Sub reggae atrakcija Antenat dodatno će "začiniti" lineup treće Brijačnice. Bend je ove godine proslavio 20. rođendan, a već odavno su prešli okvire underground benda te na njihove koncerte publika svaki puta stiže u još većem broju. Glazba ovog sjajnog zagrebačkog benda spoj je nekoliko žanrova i utjecaja koje donosi svaki član posebno, a u njihovom zvuku možete očekivati od punka, reggaea, ska, jazza do psihodelije i afro ritmova.

Antenat - "Izlet"

Belgijski indie rock bend Intergalactic Lovers vraća se u Zagreb nakon više od dvije godine i to u sklopu festivala Brijačnica. Intergalactic Lovers čine prijatelji, i to karizmatična Lara Chedraoui (vokal), Brendan Corbey (bubnjevi), Maarten Huygens (gitara) i Raf De Mey (bass), a njihovu glazbu uspreođuju s Feist, PJ Harvey i Yeah Yeah Yeahs. Bend je nastupao diljem cijele Europe posljednjih nekoliko godina, a njihovi koncerti poznati su po sjajnoj energiji.

Intergalactic Lovers - "Between The Lines"

Zagrebački Slow Motion Suicide nakon koncerata po Hrvatskoj i regiji stižu prvi put na pozornicu Brijačnice, gdje će publici predstaviti prvi studijski album, ali i otkriti nekoliko novih pjesama. Album prvijenac objavili su 2016. godine, a publika ih zna po sjajnim singlovima "Castaway", "Revolution" i "Fool on the inside". Osim njih, publika će moći uživo poslušati i zagrebačke rockere Rizol. Bend se ističe svojim žestokim live nastupima, a prošle godine su objavili povratnički album "Strategija". Nakon 15 godina studijske pauze ponovno kreću snimati, a koncertno su također sve aktivniji.

Objavom drugog vala izvođača završen je line up festivala. U petak, 19. siječnja u Boćarskom domu će nastupiti Partibrejkers, M.O.R.T, Artan Lili, Artan Lili, The Miceks, Rizol i Intergalactic Lovers. Sljedeće večeri na programu će biti Vlatko Stefanovski, Kawasaki 3P, Antenat, Slow Motion Suicidei She Loves Pablo.

Ulaznice za Brijačnicu su već u prodaji, a u ponudi su festivalske i dnevne karte. Za dnevne će trebati izdvojiti 60 kn do 25. prosinca, 75 kn od 26. prosinca do samog dana festivala kada se dižu na 90 kn. Festivalske će do 25. prosinca koštati 100 kn, a od 26. 12. do 19. siječnja 120 kn.

Službena prodajna mjesta: