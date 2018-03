Zaljubit ćete se u „Zabranjene ljubavi“

Gospođa Firdevs udala se mlada. Kada se to dogodilo svi su ju u čudu gledali i pitali „Zar već?". No, ona se s osamnaest godina upustila u brak s gospodinom Melihom koji je u svojoj vili mogao pružiti mladoj gospođi Firdevs svu zabavu i raskoš koji je samo mogla poželjeti. To je i htjela, živjeti u luksuzu ali nije očekivala da će ju nedostatak ljubavi i bliskosti učiniti nesretnom. Rodila mu je dvije djevojčice Peyker i Bihter koje joj zauvijek bivaju samo podsjetnik na to da njena mladost odlazi. Za sve je bio kriv gospodin Melih, ali nakon njegove smrti osjetila je ljubav prema njemu koju nikad nije pokazala.

Turski romanopisac Halid Ziya Uşaklıgil iz devetnaestog stoljeća prenosi nam dirljivu ljubavnu dramu o neostvarenim životnim ispunjenjima obitelji koju se naziva „Klan Melih". Priča započinje s nesretnim ishodom priče o majci, gospođi Firdevs, koja opčinjena raskošjem i luksuzom ne podnosi prolaznost vremena koja joj neprestano daje do znanja da su njeni mladi dani prošli. Neprijateljstvo vidi u svojim dvjema kćerkama Peyker i Bihter koje svakodnevno plijene pažnju drugih muškaraca.

Prva izdaja za nju je bila udaja Peyker a s nogu ju je oborilo kada je shvatila da će zbog njene trudnoće postati baka. Druga izdaja joj je udaja kćeri Bihter za gospidina Adnana.

Bihter je majka oduvijek odgajala u duhu otmjenosti i opsesijom s modom. Kako je obučena i kako ju drugi vidje postala je najbitniji segment njene svakodnevice. Gospodin Adnan je bio onaj koji joj može pružiti svu raskoš i otmjenost koju si je cijeli život željela. Međutim, i ona uviđa da ljubav ono što joj nedostaje te se upušta u aferu sa suprugovim lakovjernim nećakom. Zabranjena ljubav joj bude skrivena sve do trenutka dok njena majka ne odluči useliti s njima u vilu na Bosporu.

Djelo „Zabranjene ljubavi" smatra se jednim od značajnijih djela koji obilježavaju početak turske suvremene književnosti te prenosi priču o visokom društvu toga doba u gradu Istanbulu te ga se zbog tragične ljubavne fabule smatra turskom Anom Karenjinom. U Hrvatskoj je ova priča poznata pod naslovom „Strasti Orijenta" što je bila serija koja se emitirala na televiziji. Mnoge su kazališne, filmske i serijske adaptacije a prije nego ih sve pogledate pročitajte ovo intrigantno književno djelo koje će vas ostaviti bez daha.