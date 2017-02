Zamke prijateljstva s povlasticama

Spadate li vi u onaj veliki broj ljudi koji su u dobi do 35 godina imali onog posebnog prijatelja s povlasticama, da ne kažemo fuck buddyja?

Vjerujte, prijatelji koji osim prijateljstva dijele i seksualnu komponentu sve su češći, no upuštate li se u takvu vezu, evo stvari koje o tome trebate znati!

Možda će takva veza biti dublja - ali ispitivanja pokazuju nikako i dulja. Naime, preko 60 posto takvih odnosa raspadne se u prvih 6 mjeseci, a tek 30 posto potraje do godinu dana!

Upravo oko 20 posto ispitanika tvrdi kako su u odnos s povlasticama ušli upravo tako - opa, dogodilo se.

Događa se podjednako i muškarcima i ženama, s time da se 50 posto njih nakon dva mjeseca u takvoj vezi ne osjeća dobro - a to su češće muškarci nego li nježnije polovice!

Ako je suditi prema istraživanju udruge One Plus većina prijatelja s beneficijama - neće završiti u sretnoj vezi! Svaka peta takva veza postupno prelazi u pravu vezu - no one rijetko uspijevaju!

Zato pazite s kime liježete - najbolji prijatelj ili poznanik - ponekad je doista najbolji samo u toj ulozi! Postoci kažu da je za seks stvoren ipak netko drugi - a ne osoba koju nazivate prijateljem!