Zaručnički piercing? Molim?

Dobro ste pročitali. Ako se uskoro namjeravate zaručiti, a nemate ništa protiv praćenja najnovijih modnih trendova, možda biste željeli obratiti pažnju na ovaj članak.

Naime, postoji novi način da svojem odabraniku ili odabranici dokažete dubinu svojih emocija - tako da si probušite prste.

Dobro, zaručnički percing neće vas baš tako drastično osakatiti, no pripremite se na popriličnu količinu boli. Opak, ako postoji barem jedna njegova dobra strana (osim one da se nekima zaista sviđa) onda je to ta da ga mogu nositi i muškarci.

Sam piercing sastoji se od dva dijela, jednog metalnog koji ulazi pod površinu kože, i onoga koji dolazi iznad površine, a može se mijenjati, baš poput svakog uobičajenog piercinga.

Oni koji su se odlučili na ovakvu vrstu zaručničkog nakita, navode da je iskustvo prilično bolno, ali zasad nemaju nikakve zamjerke. Muškarci smatraju da ih on manje košta, čak i ako kupuju dijamant ili neki drugi dragi kamen, a žene se hvale time da ga je teže (ako ne i nemoguće) izgubiti.

S druge strane, dermatolozi upozoravaju na moguće zdravstvene probleme s obzirom da se on nalazi na ruci. Piercing na prstima izvodi se bez lokalne anestezije, što znači da je proces bolan, a ako metalna pločica pod kožom nije pravilno i dovoljno duboko umetnuta, moguće su komplikacije. Osim toga, takav piercing vrlo je komplicirano ukloniti.

Tako da, bušite na vlastitu odgovornost.