Zasloni koji se sami popravljaju?

Skupina japanskih istraživača tvrdi da je razvila novu vrstu stakla koje ima svojstvo samo-oporavka od pukotina i lomova.

Staklo je napravljeno od polimera pod nazivom polieter tiouree (poli-tioureia) i može se popraviti od ogrebotina ili loma samo na pola minutni pritisak ruke.

Iako već sada imaju neki slični materijali mogućnosti da se sami oporave od mehaničkih oštećenja, no proces zahtijeva visoku temperatura od oko 120 ° C . Posebnost novo otkrivenog polimera je da vraća svoju prvobitnu snagu u nekoliko sati na sobnoj temperaturi od 21 ° C .

Nije prvi puta da je potvrđeno kako se polimer može samooporaviti od ogrebotina. LG je prije nekoliko godina predstavio G Flex pametni telefon s tom karakteristikom na stražnjoj strani uređaja, ali do sada nitko nije predstavio zaslone koji se sami mogu popraviti.

Ovaj materijal očito čeka svjetla budućnost. Osobito s obzirom na naše pametne telefone čiji su ekrani iznimno osjetljivi svojim površinama na udarce, a materijali izrade skliski te time u trenu mogu izletjeti iz ruke.

Tehnologija, je opisana u prestižnom časopisu Science http://science.sciencemag.org/content/early/2017/12/13/science.aam7588.full

Kao i svako veliko otkriće, novi materijal nastao je iz pogreške