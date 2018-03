Zašto bi kava mogla biti suprotnost kanabisu

Kakve veze imaju kava i marihuana, pitate se? Ovdje smo kako bismo odgovorili na to pitanje.

Nedavno istraživanje pokazalo je da jutarnja šalica kave uzrokuje pad određenih supstanci u organizmu koje su odgovorne za "odgovaranje" marihuani.

Razine tih supstanci, koje se nalaze u endokanabinidnom sustavu, padaju kod osoba koje konzumiraju 4-8 šalica kave dnevno (rezultati objavljeni u Journal of Internal Medicine). Endokanabinoidi su molekule koje canabionidi vežu na receptore, a mogu se pronaći, između ostalog, u živčanom sustavu. Tijelo proizvodi vlastite endokanabinoide, no odgovara i na one koji se u njega unose, poput onih pronađenih u listovima marihuane.

Kava potiskuje endokanabionidne kemikalije koje potiče pušenje maruhuane, tvrdi Marilyn Cornelis, voditeljica istraživanja. Prema tome moglo bi se zaključiti da kava na organizam djeluje suprotno od kanabisa.

Istraživači nisu istraživali osjete i ponašanje koje potiče konzumacija kave, kao što je rađeno s kanabisom, samo su mjerili pad razine kemikalija u krvi nakon konzumacije kave.

Endokanabinoidi samo su jedna vrsta kemikalija (metabolita) čija se količina mijenjala - kava utječe na promjenu njih 115 u tijelu, a 34 od njih 115 nisu čak ni imenovani niti se zna njihova funkcija u tijelu. Ostale 82 sudjeluju u 33 različita biološka procesa.

Taj odnos između kanabisa i kave još nije pojašnjen, no smatra se da se količina endokanbionida, koja se smanjuje s povećanjem konzumacije kave, pada i kada je organizam pod stresom. Moguće je da je količina kave koju su ispitanici pili uzrokovala stres, a organizam je odgovorio zaštitnim mnehanizamom: spuštanjem razine endokanabionida.

Ovo istraživanje nije nastalo kako bi se opravdalo korištenje kanabisa, već kako bi se dokazali učinci kave na ljudski organizam. U te svrhe dalje će se nadograđivati novim pitanjima.