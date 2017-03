Zašto bi vlasnici trebali redovito posjećivati salon za njegu i uređivanje pasa?

Postoji još veliki broj ljudi koji žive u uvjerenju da pse treba kupati nekoliko puta godišnje. Tako se možda razmišljalo prije 20-tak godina, no u današnje vrijeme sve više ljudi ima psa koji je ravnopravan član obitelji. Živi s vama u kući, stanu, spava u krevetu, jede s vama, igra se s djecom i takvim načinom života nisu ni psi što su nekada bili.

Ne čudi, stoga, da je jako važno održavati njihovu higijenu, a osim toga sve je više popularnih pasmina koje zahtjevaju njegu i šišanje. Postoji veliki izbor kozmetike na tržištu koja se prilagođava svakom tipu kože i dlake psa. Stoga se čak i najosjetljiviji psi sa problemima na koži mogu često kupati bez ikakvog rizika da će šampon narušiti ph vrijednost kože psa, jer ljudi najčešće misle da nije zdravo često kupati psa. Čak i veliki psi ili sjeverne pasmine sa puno podlake koji se ne šišaju trebaju se uređivati i raščešljavati kako bi koža bila zdrava i mogla disati, i kako bi naravno njima bilo lakše.

S obzirom da nam je ljeto blizu i dolaze velike vrućine, ljudi često misle kako ljeti psa treba šišati što kraće, a zimi ostavljati ih u dužoj dlaci. To vam možda u praksi ima smisla, ali u teoriji baš i ne. Izlaganjem na suncu psi trebaju ipak imati dlaku koja će ih štititi, barem nekakvih 1,5-2,5cm dlake.

Znači nije poželjno doći kod groomera i reći : "Ogulite do kraja, vruće je.". Uostalnom svaki obrazovani groomer ipak će vas pokušati odgovoriti jer zna koje su posljedice brijanja psa, npr. opekline od sunca, toplotni udar, sunčanica, itd.. i sve to zbog toga što nema prikladnu dužinu dlake koja će ga štititi i hladiti od vrućina.

Ako samojedi, haskiji, aljaški malamuti mogu preživjeti u našim podnebljima tijekom ljeta, mogu i maltezeri, shih tzu-i, havanezeri, bishonci i dr. pasmine bez potrebnog izbrijavanja do kože kako se to zna viđati po gradu. Naravno iznimke su izrazito zapetljani psi gdje morate to napraviti kako ne bi mučili psa raspetljavanjem i kako bi dlaka ispočetka narasla i regenerirala.

Mi u Pawsitivu brinemo o vašim pesekima, i stalnim ulaganjem u svoje znanje i vještine trudimo se pružiti vrhunsku i kvalitetnu uslugu. Individualno se prilagođavamo svakom psu i njegovim potrebama, rado dijelimo savjete vlasnicima i educiramo ih. Jedna od jako bitnih stvari o kojoj vodimo računa je da psi kada dođu kod nas na tretman provedu vrijeme s nama u što pozitivnijem okruženju. Ništa se ne radi na silu i uz blagi pristup trudimo se uz puno ljubavi i nagradica pružiti im uređivanje bez stresa. Pogotovo sa štencima s kojima treba imati puno strpljenja da nauče da se ne trebaju bojati sušenja i da je stol za njih pozitivna stvar.

Naposljetku, psi su sa vama dugi niz godina i ako imaju povjerenja u vas tako trebaju imati i u svog groomera, jer groomer je osoba koja će se često družiti sa vašim psom, npr. za razliku od veterinara. Prosjek uređivanja treba biti između 6-8 tjedana između tretmana. Ovisno koliko zahtjevnu dlaku ima pas jer na takav način pas će vam uvijek biti uredan, bez zapetljanaca i u lijepoj frizuri.

Za kratkodlake pse koji se izlinjavaju prosjek može i ne mora biti duži jer ćete njegom dlake omogućiti da se ne zadržava mrtva podlaka i time će se pas manje linjati, a vi nećete morati usisavati svaki dan :-). Na kraju svega, ipak je važno da oni dolaze i odlaze veselo, jer frizure i njega trebaju biti sastavni dio njihovog života. Zbog toga je izuzetno važno biti redovit u održavanju njihove higijene i čestim dolascima u salon omogućiti vašim ljubimcima da je salon pozitivno mjesto za njih i vas.

Možete nas pratiti na Facebooku i Instagramu, redovito objavljujemo slike svojih radova i trudimo se biti što kreativniji. Svoj temin možete naručiti na 091/5522-171, i za sve ostale potrebne informacije tu smo za vas. Posjetite našu web stranicu www.be-pawsitive.com ili društvene mreže i uvjerite se u našu kvalitetu i pristup.