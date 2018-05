Zašto i muškarci trebaju plakati

Muškarci ne plaču - koliko ste to puta čuli od najranijeg doba? Dobro je biti jak i hvatati se u koštac s problemima, no i suze su korisne ponekad. One su sastavni dio našeg bića i izraz naš emocija te ih ne treba susprezati. Ugledna psihologinja Leslie Becker-Phelps otkriva nam tri razloga zbog kojih je dobro plakati.

Empatija - kad smo tužni trebamo nekoga da nas zagrli, sasluša. Plakanje izaziva baš tu rekaciju kod nama bližnjih ljudi. Priroda se za to divno pobrinula. Također, pokazivanjem svojih slabosti i suza jačamo odnose s nama bliskim osobama. No, ne smijemo ovo koristiti i manipulirati suzama. Također nije preporučljivo plakati pred osobama kojima nije stalo do nas.

Napetost i stres - plač sam po sebi nije lijepo iskustvo. Plačemo kad je teško i kad nas boli, no suze donose olakšanje. Nakon što se dobro isplačete osjećat ćete se i fizički i psihički rasterećeno. Plakanje ne može promijeniti situaciju u kojoj se nalazite, ali vas može rasteretiti negativnih emocija i razbistriti vam misli te vam dati novu perspektivu i snagu da napravite iduće korake.

Povezivanje - plakanje nije samo izrazuzrujanosti, već je ono izraz našeg iskustva koje može uključivati frustraciju, bijes, povrijeđenost, tugu i usamljenost. Ukoliko suzbijate suze, potiskujete u sebi osjećaje, ignorirate stanje i ne dopuštate si da se susretnete sa sobom. Suze mogu biti odličan pokazatelj kojim smjerom trebate ne trebate ići, odnosno detektirati stvari koje ne volite