Zašto je dobro biti freelancer

Bilo da tvrtka u kojoj radite napreduje sporije od vaših očekivanja, a time to utječe i na vašu karijeru ili jednostavno osjećate da gubite vrijeme na poslu na kojem radite, onda možda nije loše vrijeme da pokrenete vlastiti posao. Krenete na svoje. Freelance, vlastita tvrtka, obrt, samo je stvar odabira birokratskog sredstva.

Vrlo je vjerojatno da ćete u svom poslu bit zaposleniji, imat ćete manje slobodnog vremena, više i dulje ćete raditi, ali isto tako to postaje vaš životni stil, vaša svakodnevica i vi postajete u pravom smislu riječi businessman.

S druge pak strane, ovisno o vašoj kreativnosti i tipu posla kojeg vodite, vaš radni tjedan može pasti i na svega nekoliko sati.

Freelancing je unosniji i isplativiji

Ovisno o poslu kojim se bavite danas je takozvani freelance način suradnje i poslovanja puno unosniji i slobodniji. Područje djelovanja je široko od marketinga, konzaltinga pa sve do raznih digitalnih ili kreativnih usluga. Posljednja istraživanja freelance scene pokazuju da jedan profesionalni freelancer u prosjeku može zaraditi i do 35 000 eura mjesečno, a za 36 satni radni tjedan.

Freelanceri se smatraju sretnijima

Udruženje nezavisnih profesionalaca i samozaposlenih (The Association of Independent Professionals and the Self-Employed) objavilo je studiju u kojoj čak 86% freelancera svoj život, privatni ali i poslovni, ocjenjuju s vrlo dobrom ocjenom. Naravno, moguće je da je ta studija malo i pristrana.

Sve prednosti pročitajte na portalu Gentleman.hr