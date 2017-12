Zašto je dobro biti najstarije dijete

Prvorođena djeca u obitelji imaju bolju intelektualnu oštricu od mlađe braće i sestara i postižu bolje rezultate jer dobivaju veću stimulaciju od roditelja, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu Edinborough

Istraživanje je proučilo podatke 5.000 djece - koji su svake dvije godine rješavali test čitanja i vokabulara. Rezultati su pokazali da najstarija djeca postižu bolje rezultate na IQ testiranju, i to već od prve godine života.

Objavljen u Journal of Human Resources, projekt je pratio mentalni napredak djece, i to prije rođenja pa do njihove 14. godine.

Učinak reda rođenja

Istraživači tvrde da rezultati studije mogu objasniti "učinak reda rođenja" - činjenicu da prvorođena djeca imaju bolje plaće, vrhunske poslove i više obrazovanje.

Dr. Ana Nuevo-Chiquero s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Edinburghu, rekla je: "Naši rezultati upućuju na činjenicu da su promjene u ponašanju roditelja vjerojatno objašnjenje promatranih razlika u učinku reda rođenja, kada govorimo i obrazovanju i uspjehu na tržištu rada", prenosi The Independent.

Prijašnje studije pokazale su i da najstariji brat u obitelji ima više uspjeha u životu. Istraživanja sa Sveučilišta u Essexu upućuju na to da prvorođena djeca imaju 16 posto veću vjerojatnost odlaska na sveučilište od svoje braće i sestara.

Ali, ako niste prvorođeno dijete, ne gubite nadu. Postoje tvrdnje da zato mlađa braća i sestre imaju prednost u drugim područjima.

U studiji Sveučilišta Cardiff, utvrđeno je da će starija djeca vjerojatnije biti kratkovidna - moguće zbog vremena koje su roditelji posvetili njihovom obrazovanju. A u studiji koju je proveo YouGov, istraživači su otkrili da je rijetko koje prvorođeno dijete moglo za sebe reći da je zabavno i opuštenije, u usporedbi s mlađom braćomm i sestrama.