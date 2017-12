Zašto je dobro čitati?

Mislite biste se mogli zaljubiti u nekoga samo na temelju popisa knjiga koje je pročitao?

Ako je tako, niste jedini. eHarmony piše da bi knjige koje čitate mogle ozbiljno utjecati na vaš ljubavni život. Navođenje čitanja među hobijima, učinit će vas privlačnijima suprotnom spolu. Barem na stranicama za traženje partnera online.

Zapravo, da budemo precizni, muškarci koji su naveli čitanje kao hobi, dobivaju 19 posto više poruka, a žene još tri posto više.

Knjiški moljci također su "intelektualno znatiželjniji od većine drugih ljudi te lakše ostvaruju veze pune povjerenje i otvorenosti".

Ali, kao i u svemu drugome, i ovdje postoji kvaka. Postoje knjige koje su na ljestvici poželjnih naslova visoko iznad ostalih.

Na samom vrhu liste tako su "Screw It, Let's Do It" i "Like a Virgin" Richarda Bransona, a muškarci koji ove naslove navode kao svoje omiljeno štivo, primaju čak 74 posto više pažnje od drugih. Slijedi ih "Djevojka s tetovažom zmaja" iz popularne trilogije "MIllenium" i "Da Vincijev kod" Dana Browna.

Kod žena je situacija nešto drugačija i naslovi koji im osiguravaju najviše pažnje su "Igre gladi", "Djevojka s tetovažom zmaja" i "Igra prijestolja".

Nisu sve knjige poželjno štivo. One žene koje vole "50 nijansi sive" od suprotnog spola dobit će 16 posto manje poruka, a muškarci će dobiti čak 55 posto poruka ako vole - nećete vjerovati - Harryja Pottera.