Zašto je loše biti u bolnici preko vikenda

Bolnički pacijenti koji dobiju srčani zastoj vikendom ili usred noći imaju veće izglede umrijeti nego ako im se zastoj rada srca dogodi radnim danom, pokazalo je američko istraživanje.

Znanstvenici su ispitali podatke o više od 151.000 odraslih osoba koje su pretrpjele srčani zastoj u 470 američkih bolnica od 2000. do 2014. Za ljude koji su imali srčani zastoj vikendom ili u vremenu od 23.00 sata do 7.00 sati radnim danom izgledi za preživljavanje poboljšali su se s oko 12 posto na početku istraživanja do 22 posto na kraju istraživanja. S druge strane kod pacijenata koji su pretrpjeli srčani zastoj radnim danom od 7.00 do 23.00 sata izgledi za preživljavanje porasli su s 16 posto na početku istraživanja na 25 posto do kraja istraživanja.



Preživljavanje do otpuštanja iz bolnice poboljšalo se tijekom vremena u obje skupine, kazao je voditelj studije dr. Uchenna Ofoma sa sveučilišta Temple u Danvilleu u Pennsylvaniji. Unatoč tome zadržao se raskorak u izgledima preživljavanja i to je razlog za zabrinutost, kazao je Ofoma.

Nejasno je zbog čega se to događa i u kolikoj je mjeri rezultat manjeg broja osoblja, manje specijalista na raspolaganju ili manje ljudi koji mogu uočiti promjene na pacijentima i brzo reagirati, kaže Ofoma.



To je pitanje za milijun dolara, kazao je Ofoma. Preživljavanje od srčanog zastoja koji se dogodi dok je pacijent u bolnici ovisi o ranom prepoznavanju i brzom započinjanju oživljavanja s visokokvalitetnom njegom nakon toga za one koji prežive postupak oživljavanja.

Srčani zastoj uključuje iznenadni gubitak srčane funkcije, disanja i gubitak svijesti.

Za razliku od srčanog udara koji se dogodi kad se prekine dovod krvi u neki dio srca, srčani zastoj rezultat je poremećaja srčanog 'strujnog sustava' često zbog neredovitog srčanog ritma.



Zastoj je često smrtonosan a izgledi za preživljavanje veći su kad se dogodi u bolnici nego negdje drugdje.