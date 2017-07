Zašto je ona tako posebna

Ako imate prijateljicu za kojom se muškarci uporno okreću sigurno ste se već zapitali koji je njezin as u rukavu. Možda ne izgleda kao da je upravo sišla s modne piste, ali nekako muškarci uvijek najviše prilaze baš njoj.

Mogli biste je jednostavno pitati, zar ne? Pa prijateljica vam je, zajedno ste prošle kroz sito i rešeto i sigurno vam ne bi odbila povjeriti tajnu svog uspjeha.

Ali bi li ona uopće znala?

Jer kad se radi o privlačenju suprotnog spola, ljudi koji su najbolji u tome, često uopće nisu svjesni toga da rade nešto posebno ili drugačije.

Na takvo pitanje dotična prijateljica mogla bi vam odgovoriti da se takve stvari "jednostavno dogode" i da pustite da stvari "teku prirodno". No što "prirodno" znači vama, a što njoj?

Stručnjak za veze, Matthew Hussey, donosi najvažnija pravila koja poželjni ljudi intuitivno razumiju i slijede, bez obzira jesu li toga svjesni ili ne.

Uzmimo, na primjer, vašu prijateljicu koja je uspješna u privlačenju suprotnog spola. Ona se nikad ne trudi privlačiti pažnju, prema muškarcima se ne ponaša ništa drugačije nego prema ženama i ne može joj se pripisati neka posebna doza velikodušnosti. Pa ipak, muškarci se uporno roje oko nje.

Zamislimo onda drugu prijateljicu koja je potpuna suprotnost prvoj. Trudi se uvijek izgledati savršeno, muškarcima stoji na usluzi i voli se složiti sa svime što kažu kako bi izbjegla bilo kakvu vrstu sukoba i pokazala se u najboljem svjetlu. A unatoč svemu tome, baš nikome nije zanimljiva.

Koja je razlika između te dvije žene? Mnogi bi rekli da prva prijateljica samo potvrđuje kako će se muškarci uvijek okretati baš za ženama koje se prema njima ponašaju najzlobnije, i zaključiti da je to obrazac ponašanja koji i oni moraju usvojiti. No to je pogrešno.

Ono što krasi poželjnu ženu nisu nadmetnost i oholost ili bespogovorno zadovoljavanje tuđih želja. Ono što poželjna žena posjeduje jest samopoštovanje.

Takva će žena radije odabrati da je drugi poštuju nego da se drugima sviđa.

Ali koja je razlika između toga da nas drugi poštuju i da se drugima sviđamo?

Prirodno poželjna žena ne trudi se zadovoljiti druge ljude.

To ne znači da nije ugodno boraviti u njezinom društvu, nego da svaki njezin korak nije usmjeren prema tome da se svidi drugoj osobi. Poželjna žena, primjerice, svoja prijateljstva neće zapostaviti zbog svoje veze.

Poželjna žena učinit će teži korak i odrediti prioritete (posao, veza...) pa makar se oni ne sviđali njezinom partneru. Neće se odreći svojih želja, snova ili vjerovanja kako bi se podredila tuđima. Iznosit će svoje planove i razmišljanja mirnim ali čvrstim stavom i izboriti se za njih, pa makar to značilo odlazak iz veze u kojoj (ionako) nije ravnopravan partner.

Takve žene obično se nađu na meti kritika jer ih se proglašava agresivnima, nadmetnima, natjecateljski raspoloženima ili čak hladnima.

Drugi pak smatraju da se poštovanje može zaslužiti samo iznad navedenim karakteristikama pa ih prigrle i razvlače u drugu krajnost, konstantno se trudeći stvari okrenuti u svoju korist.

No pravo poštovanje ne stječe se kompetitivnošću ili iskazivanjem moći. Stječemo ga tako da činimo ono što smatramo najboljim za sebe. Muškarac koji takvu ženu poštuje, poštovat će i njezin izbor jer on proizlazi iz njezinih standarda, čak i ako se sam ne slaže s tim izborom.

Ako je žena voljna stalno spuštati vlastite standarde da bi ih podredila tuđima, postaje osoba kojom je lako manipulirati, a osobe bez karaktera nikome nisu zanimljive. Čak i ako jest u vezi, ako joj se mišljenje mijenja u skladu s mjesečevim mjenama, nije ni čudo da partner gubi interes i prelazi na neku drugu koja mu predstavlja izazov.

Kad muškarac bira partnericu za dugoročnu vezu, željet će osobu s čvrstim stavom, pa će se i pripremiti na to da se taj stav ponekad neće poklapati s njegovim. Željet će osobu koju će poštovati, a ne nekoga koga će iskorištavati.

Hussey tvrdi da muškarci vole žensku pažnju, ali također vole znati da su je zaslužili. To znači da će morati davati koliko i primaju, a takav odnos neće moći ostvariti s ženom koja samo zahtijeva ili je spremna (bilo što) dati bez pitanja.

Zadovoljiti muškarčeve želje često nije isto kao i privuči muškarca, a žena koja zna što želi znat će raspoznati razliku.