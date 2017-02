Zašto je pametno seksati se prema rasporedu?

Više seksa - duža veza, staro je pravilo koje se svakodnevno potvrđuje jer je redovan seks sjajan za razne aspekte zdravlja, kako fizičko, tako i psihičko. Kako je uz to i odlična kardio vježba koja pritom oslobađa oksitocin, hormon bliskosti i privrženosti, očito je da je seks (iako na njega trošimo manje od 1 posto života) vrlo važna stvar.

No, pronalaženje vremena za seks koje u potpunosti odgovara oboma može, međutim, biti teško. Većina ljudi voli spontanost u tom segmentu, ali izgleda da očekivanja moraju smanjiti.

Prema mišljenju seksualnog terapeuta Iana Kernera, parovi moraju prestati govoriti: Definitivno ćemo to napraviti sutra, danas ćemo se samo malo pomaziti. On, naime, preporučuje planiranje, i to da se datumi bilježe u kalendaru. Samo na taj način, dodaje, moguće je imati redovan seks.

Dok većina ljudi, pokazuju istraživanja, voli onoliko seksa "koliko može imati", jedna studija iz 2016. godine pokazala je da ljudi koji vode ljubav više od jednom tjedno nisu sretniji, kako se ranije tvrdilo, od ljudi koji takvu razonodu imaju samo jednom u tijekom tjedna, prenosi Independent. I jednom je dovoljno za sreću u vezi, navodi se.



Druga studija je pokazala da su parovi koji su zadovoljniji svojim seksualnim životom zapravo oni koji su se više trudili oko svega (planirali do sitnica) i koji su shvatili da je potreban napor i za to da se "plamen" održi.

Istraživanje koje je obuhvatilo 1900 ispitanika, napravljeno na Sveučilištu u Torontu, za rezultat je imalo da su najmanje zadovoljni oni koji su smatrali da ukoliko je njihov partner "zaista pravi" za njih, dobar seksualni život dolazi bez dodatnih napora. Izgleda da nije tako.

Održavanje seksualne veze važno je, smatra autorica jedne studije Amy Muniz sa Sveučilišta iz Toronta (Mississauga), ali je isto toliko neophodno imati realna očekivanja u vezi sa seksualnim životom partnera, naročito zbog toga što su mnogi parovi preokupirani poslom i odgovornostima.

Kad se sve skupa zbroji - olovku i kalendar u ruke i zaokružite dane za seks, a ne treba ni napominjati da se rasporeda treba strogo pridržavati.