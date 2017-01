Zašto je plavuša pala na vozačkom

Plavuša otišla na kavu s frendicom (plavušom, naravno) i čim su sjele odmah se požali:

- Draga, tresnula sam na vozačkom...

Druga je zabrinuto upita:

- Pa kako, draga

Prva slegne ramenima:

- A gle... došla sam do kružnog toka... na tabli piše 30... ja napravim 30 krugova i on me sruši? Mislim, ono...

Druga plavuša uzdahne:

- Eh, valjda si krivo brojala!