Zašto je važno jesti ribu od malih nogu?

Zdrava prehrana može značajno smanjiti rizik od razvoja raka. To je dovelo do velikog interesa za ulogu omega-3 masnih kiselina - naročito u prevenciji raka dojke.

Omega-3 masne kiseline se obično nalaze u biljkama i plodovima mora. Ako ne unosite dovoljne razine omega-3 prehranom, to može biti vodeći faktor rizika za smrt na globalnoj razini, pridonoseći razvoju kroničnih bolesti poput raka.

U eksperimentalnim studijama pokazalo se da omega-3 masne kiseline tijekom ranih godina rasta i razvoja mogu imati ulogu u smanjenju rizika od raka dojke kasnije u životu.

Ali nisu sve omega-3 masne kiseline jednake. Strukturno, omega-3 masne kiseline pronađene u biljkama i plodovima mora su različite molekule. Većina istraživanja ukazuje da se prednosti omega-3 masti mogu pripisati onima koji se nalaze u plodovima mora, uključujući EPA i dokozaheksenska kiselina DHA. Nasuprot tome, smatralo se da su omega-3 masne kiseline u biljkama kao što su lan i ALA manje potentni.

Znanstvenici nikad nisu bili sigurni koliko su bolji plodovi mora do nedavno, kada je grupa na Sveučilištu u Guelphu pomogla rasvijetliti to pitanje.

Proveli su istraživanje na miševima koje je uspoređivalo učinke ALA prema EPA + DHA na razvoj tumora. Rezultati pokazuju da su oboje korisni u promjeni razvoja mliječne žlijezde kako bi se smanjio rizik od razvoja raka dojke. Također su smanjile veličinu tumora i umnožavanje nakon nastupa karcinoma dojke.

Istraživanje pokazuje da je EPA + DHA osam puta jača od ALA. To sugerira da omega-3 iz morskih plodova mogu biti značajno učinkovitije u smanjenju rizika od raka dojke i poboljšanju prognoze.

Dakle, dobivamo li dovoljno omega-3-ova na bazi morskih plodova u našoj prehrani? Djeca u dobi od godine do osam godina trebala bi dnevno unositi 433 do 600 miligrama EPA + DHA, što je dva do tri riblja obroka tjedno.

Zato je važno rano u dječjem životu uvesti više morskih plodova ili hrane bogate omega-3 masnim kiselinama - poput omega-3 mlijeka i jaja - jer je moguće smanjiti dugoročni rizik od razvoja raka dojke i drugih čestih kroničnih bolesti kasnije u životu.