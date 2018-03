Kada je zdravo pokazati malo ponosa

U pretjeranoj mjeri, od ponosa imamo više štete nego koristi. Ako smo u kontinuiranoj potrazi za nečime što nam hrani ego, kad se nađemo u okolini koja to odbija činiti osjećamo se nesretno i manjkavo. U još gorem slučaju, zahtijevamo da nam se iskaže poštovanje čime samo tjeramo ljude od sebe.

Međutim, postoji nekoliko pozitivnih strana ponosa i situacija u kojime je korisno pokazati da ga imamo

1. Dokazat ćemo svoju vrijednost

Pojedinci koji se ponose poslom koji rade djeluju ozbiljnije i odlučnije, a pritom ga obavljaju i uspješnije.

2. Otporniji smo na negativne kritike

Kada nam nešto ne ide po planu, trebamo zadržati ponos, podići glavu i jednostavno krenuti dalje. Jedan neuspjeh ne znači da smo mi kao osobe neuspješni. Ponos nas čini otpornim na želju za odustajanjem.

3. On je znak da nam je stalo

Ako nismo ponosni na ono što radimo, vjerojatno se niti ne trudimo previše, a to je zato što nam do toga nije stalo.

4. Ponos označava vodstvo

Kad nam je do nečega doista stalo, spremni smo boriti se za to. Postajemo vođa svoje bitke za postizanjem onoga što želimo, pokazujemo inicijativu i voljni smo riskirati.

5. Ponosni ljudi više brinu za svoju obitelj

Kada smo ponosni na članove svoje obitelji, želimo im omogućiti najviše što možemo. Taj ponos nas potiče da budemo bolje osobe, trudimo se za njih i gradimo bolji odnos.