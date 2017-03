Zašto muškarci ćelave?

Lijek za ćelavost reklamira se na raznorazne načine, no zapravo do sada nismo dobili niti jedan koji je 100 posto učinkovit, ili barem blizu - na veliku sreću industrije estetskih operacija koja masno zarađuje presađivanjem kose.

No, to bi se moglo promijeniti, jer su se znanstvenici bacili na proučavanje genetskih uzroka gubljenja kose kod muškaraca, pronašavši pritom preko 200 grupa novih genskih markera koji se mogu povezati s ćelavljenjem muškaraca.

Otkrivene genske mutacije mogle bi pomoći da se predvidi koliki su izgledi da pojedinci izgube puno kose

Ističu da se dosad otkriveni rezultati odnose na veće grupe muškaraca, a ne na pojedinačne slučajeve. Podsjećaju i da je dosad bilo poznato samo nekoliko gena odgovornih za alopeciju.

'Još smo daleko od preciznog predviđanja koje će nas dovesti do individualnog obrasca ispadanja kose kod muškaraca i do odgovarajuće dijagnostike, no ovi nas rezultati vode korak naprijed. Radimo na otkrivanju podtipova populacije kod koje rizik od ispadanja kose odudara od prosjeka', kazao je suautor studije Riccardo Marioni iz Centra za genomsku i eksperimentalnu medicinu pri sveučilištu u Edinburghu.

Velik broj gena otkrivenih u ovom istraživanju ima važnu ulogu u strukturi kose i njezinu rastu.

Znanstvenici su analizirali genome sudionika istraživanja i genetske varijacije, poznate kao jednonukleotidne polimofrizme koji se izravno povezuju s jakim ispadanjem kose.

Brojne genetske varijacije nalazile su se u genima ili blizu gena koji su se ranije povezali s rastom kose, s procesom tijekom kojega kosa sijedi ili s biološkim strukturama odgovornima za njezin rast. Na temelju svojeg otkrića znanstvenici su stvorili formulu kojom su pokušali predvidjeti kolik je rizik od jakog gubitka kose kod muškaraca s obzirom na postojanje ili izostanak određenih genskih markera.

'Uspjeli smo otkriti stotine novih genetskih varijacija. Među njima je velik broj varijacija povezanih s muškom ćelavošću koji se nasljeđuje preko kromosoma X što ga muškarci nasljeđuju od svojih majki. Na tom smo kromosomu locirali čak četrdeset genetskih varijacija. Jedan od gena na X kromosomu, točnije onaj za androgeni receptor koji se veže za testosteron bio je snažno povezan s jakim ispadanjem kose. I ranije su studije pokazale da je upravo ovaj gen povezan s muškom ćelavošću', objasnila je voditeljica studije sa Sveučilišta u Edinburghu Saskia Hagenaars, dodavši da bi liječenje ćelavosti moglo postati učinkovito upravo djelovanjem na spomenuti gen.

U svakom slučaju, stotine milijuna muškaraca nestrpljivo čeka neke konkretne rezultate...