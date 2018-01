Zašto nas pivo tako lijepo opušta

Pivo je jedan od najstarijih alkoholnih napitaka, poznat od prije antike, a jednako tako i omiljen u cijelome svijetu.

Dobro znamo da pivo sjajno opušta, no ako mislite da je riječ samo o alkoholu - varate se. Naime, radi se o još jednom sastojku iz pivskog slada - hordeinu.

Hordein aktivira centar za nagrađivanje u našem mozgu slično poput dopamina. Studija njemačkih znanstvenika pokazala je da hordein može biti odgovoran za podizanje raspoloženja tako da aktivira ključni dopaminski receptor.

Oni tvrde da hordein na mozak djeluje slično kao hormon sreće te da i hordein i dopamin stimuliraju takozvani dopaminski receptor D2 u mozgu. Potrebno je još doznati može li količina hordeina u pivu proizvesti osjetan učinak na centar za nagrađivanje. Dosadašnji rezultati upućuju na to da bi hordein mogao uvelike pridonijeti poboljšanju raspoloženja osobe koja konzumira pivo.

- Za osjećaj opuštenosti i dobre volje odgovorni su kombinacija alkohola i hordeina - smatra znanstvenica Monika Pischetsrieder, jedna od autorica istraživanja. Podsjeća i da sličan učinak na mozak kao hordein ima salsolinol, sastojak čokolade. Pischetsrieder kaže da na dobru volju pojedinca ne utječe samo jedan sastojak hrane ili pića.

Uglavnom je riječ o kombinaciji supstancija. Primjerice, kada je riječ o grickalicama, poput čipsa, okidači dobre volje su masnoće i ugljikohidrati. No znanstvenici upozoravaju da alkohol ima i suprotno, depresivno djelovanje te može poremetiti misli, ravnotežu, pa čak i mentalno zdravlje. Višak alkohola može biti iznimno štetan... no vi to sigurno dobro znate.