Zašto on odbija seks?

Dogodilo se nezamislivo: vi ste bili spremni za vruću noć, a vaš je dečko ovaj puta odbio ponudu. Ups. Ne samo da vam je ego povrijeđen, već se zasigurno pitate što nije u redu s vama ili s njime. Iako to nije nešto na što smo navikli, i muškarci ponekad nemaju volje za seks, i to je sasvim normalno.

Što se događa?

Ponajprije, prestanite vjerovati u mit da muškarci stalno razmišljaju o seksu. Prema nedavno provedenoj studiji, muškarci pomišljaju na seks oko 19 puta dnevno, no to ne znači da su se 19 puta spremni i seksati, pogotovo ako ne osjećaju dovoljno samopouzdanja. Razina muškog seksualnog samopouzdanja ovisi o njihovom uspjehu u karijeri i njihovom financijskom stanju, pa ako jedno od toga nije onakvo kakvim bi oni željeli, vjerojatno se ne osjećaju dovoljno samopouzdano da se upuštaju u seksualni odnos.

Istina o muškarcima i seksu

Seksualno odbijanje neugodno je za oba spola, no stručnjaci smatraju da je ipak jače izraženo kod žena. To je zato jer većina muškaraca odrasta u uvjerenju da "moraju iskoristiti svsku priliku", a žene se uči da muškarci nikad neće odbiti ako im se ponudi. Zato, kad muškarac odbije seks, to djeluje kao neprirodna situacija. I muškarcima je ponekad potrebno više vremena da osjete seksualno uzbuđenje, što znači da neće doživjeti erekciju samo na spomen valjanja među plahtama.

Jednostavan način za poticanje njegove želje

Ponudili ste mu seks ili ga pokušali zavesti, a on vas je odbio. U iskušenju ste da ga pitate je li on uopće muško ili nešto još uvredljivije. Ništa nećete postići time da mu povrijedite ego. Umjesto toga, dajte mu pusu i recite mu da se veselite tome u neko doba kasnije.

Ako osjećate baš jaku želju, uvijek možete njegove misli potaknuti da razmišljaju o nekom seksi scenariju zbog kojeg bi se mogao predomisliti: "Upravo sam se sjetila one noći na ljetovanju kad si mi gurnuo ruku pod haljinu već na kućnom pragu i to me baš uzbudilo." To će malo razvodniti napetost, a možda ga i potaknuti da se on uskoro ponudi vama...